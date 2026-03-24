Bancy Hernández hizo una confesión que recuerda pesadillas en los morados

El atacante nicaragüense del Deportivo Saprissa, Bancy Hernández, hizo una confesión sobre aspectos de su carrera y, pese a que en muchos pone al Monstruo en lo más alto, hubo una en la que recordó un trago muy amargo para los de Tibás.

En FUTV se le hizo la consulta al atacante sobre el gol más especial de su carrera y el ahora ariete morado no tuvo duda en traer al presente un recuerdo doloroso para su ahora institución.

Bancy Hernández aseguró que llegar a Saprissa es el paso más importante de su carrera (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Con todo el dolor del alma, pero se lo hice a Saprissa”, dijo Bancy, y es que dicho tanto fue en la Copa Centroamericana.

Dicho gol trae recuerdos muy dolorosos para los morados, ya que fue el histórico duelo de cuartos de final en el 2023 en la Centroamericana que marcó la primera derrota histórica de los tibaseños ante un club de Nicaragua, y encima, gracias a ese tanto, el juego acabó 1-0.

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Después de dicho compromiso y gracias a ese tanto de Bancy, en el encuentro de vuelta, los pinoleros sacaron la serie en el Ricardo Saprissa luego de empatar a dos anotaciones; por ende, significó la primera eliminación histórica de los tibaseños ante un equipo nica, como lo es el Real Estelí.

El gol ante Saprissa con el Real Estelí en la Copa Centroamericana 2023 es el más especial para Bancy (Jose Cordero)

Más confesiones del pinolero

En la misma entrevista, el delantero del Monstruo confesó sobre quién es el mejor jugador con el que ha jugado y, sin dudarlo, expresó que el capitán del conjunto saprissista, Mariano Torres, lo es, mientras que de rival puso a Keylor Navas.

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A Hernández también se le consultó sobre el mejor club al que se ha enfrentado y no tuvo dudas en decir que Saprissa en la Copa Centroamericana.

Bancy también dejó claro lo importante de su carrera que es este paso en Tibás, ya que aseguró que era el más relevante desde que es futbolista, además de confesar que su principal meta alcanzada hasta el momento es salir al fútbol internacional.