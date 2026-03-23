¿Convence Zaldívar en Alajuelense? Dos reconocidos periodistas analizan el fichaje del mexicano

El flamante fichaje de Alajuelense en la zona de ataque fue el mexicano Ángel Zaldívar, tras obtener el cetro de campeones de Centroamérica por tercer año seguido, además de la 31 ante Saprissa.

El atacante azteca anotó dos goles contra Guadalupe en el Colleya Fonseca y marcó su tercera anotación en el triunfo liguista sobre Pérez Zeledón.

Desde su llegada al campeón nacional, Zaldívar ha sido estelar en siete de catorce duelos disputados, contando el Clausura 2026, el torneo de Copa y Concacaf Champions Cup.

Zaldívar suma tres goles con Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Liguistas opinan sobre el rendimiento de Zaldívar desde su llegada al club

En La Teja hablamos con reconocidos manudos para conocer qué tanto les ha gustado el rendimiento del atacante mexicano hasta el momento.

“Yo soy quizás de los pocos manudos que opinamos que él en algún momento tiene que explotar su potencial. Le pasó a Cisneros cuando llegó; Campbell le regaló un penal y a partir de ahí despegó hasta las etapas finales.

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“A Zaldívar creo que lo que le falta es un poco más de confianza, pero es un jugador interesante, jala mucha marca, sacrificado, y aparte de que la Liga no ha sido la misma en su potencial ofensivo del torneo anterior. Hay juegos en los que nos ha costado llegar y él es el más sacrificado a veces”, expresó Andrés Ramírez, periodista de Repretel.

Johnny “El Loko” González, fiel a su estilo polémico, es otro de los que comentó acerca de artillero liguista.

El delantero le marcó dos goles a Guadalupe y uno a Pérez Zeledón (Jose Cordero/José Cordero)

“La percepción que tengo sobre Zaldívar es nefasta, no sé cuál fue el examen que se hizo sobre lo que podía aportar en la Liga, no sé si llegó por amiguismo con el gerente deportivo, pero no ha aportado absolutamente nada.

“Uno lo ve en la cancha desubicado, no sé en qué posición juega, entiendo que es delantero, pero cuando la bola llega al área, él no está. Para mí es un error de la Liga apostar por Zaldívar, porque estoy seguro de que no es un jugador barato”, comentó el Loko.

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El periodista, abiertamente manudo, criticó de paso el tema de los jugadores del CAR, ya que asegura que sería mejor darles el campo a los cachorros antes que traer a un futbolista así del ámbito internacional.

“Óscar Ramírez nos vendió la idea al liguismo de que iba a incorporar gente del CAR y no la veo. Ahora, para tener a Zaldívar con ese salario, mejor apostar por gente de la casa, y si no hay gente de la casa, apostar por alguien conocido que pueda ser más rentable. No sé cómo llegó a la Liga, entonces no sé si es amigo o paisano del gerente, pero la contratación ha sido nefasta”.

El Loko aprovechó y le dejó un recado directo extra al gerente deportivo del club erizo: “Yo creo que Carlos Vela tiene que salir a dar explicaciones”, señaló González.