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Bus de Quepos Cambute sufre una terrible emergencia camino a partido de segunda división

El equipo de Quepos sufrió un grave incidente en el que el bus del equipo se incendió en plena carretera

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Por Eduardo Rodríguez

Camino a Grecia, el bus que transportaba al equipo de Quepos Cambute, de la segunda división del fútbol nacional, quedó envuelto en llamas.

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En un video publicado por la cuenta de Ascenso Total CR se puede apreciar al bus incendiándose mientras los jugadores ven sanos y salvos el acontecimiento.

Se incendió el bus de Quepos Cambute camino a partido en Grecia
Se incendió el bus de Quepos Cambute camino a partido en Grecia (Ascenso Total CR/Ascenso Total CR)

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El suceso ocurrió a la altura de Atenas, mientras iban de camino al estadio nuevo de Puente Piedra de Grecia y, por fortuna, nadie salió herido ni tampoco pasó nada con los implementos de los ocupantes del bus, según informó el mismo medio.

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Quepos CambuteIncendio
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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