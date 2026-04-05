Bus de Quepos Cambute sufre una terrible emergencia camino a partido de segunda división

Camino a Grecia, el bus que transportaba al equipo de Quepos Cambute, de la segunda división del fútbol nacional, quedó envuelto en llamas.

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En un video publicado por la cuenta de Ascenso Total CR se puede apreciar al bus incendiándose mientras los jugadores ven sanos y salvos el acontecimiento.

Se incendió el bus de Quepos Cambute camino a partido en Grecia (Ascenso Total CR/Ascenso Total CR)

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El suceso ocurrió a la altura de Atenas, mientras iban de camino al estadio nuevo de Puente Piedra de Grecia y, por fortuna, nadie salió herido ni tampoco pasó nada con los implementos de los ocupantes del bus, según informó el mismo medio.