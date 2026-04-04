Ariel Rodríguez está cada vez más cerca de un histórico registro en el Saprissa

Pese a que en muchas ocasiones Ariel Rodríguez ha sido un jugador criticado por la afición del Deportivo Saprissa, el atacante no se cansa de anotar y aumentar aún más su legado, que lo acerca cada vez más a un importante registro del club.

El mítico Evaristo Coronado es el máximo goleador de toda la historia del Monstruo con 164 anotaciones, mientras que el Samurái, por el certamen de Copa ante Liberia, marcó en la ida en el estadio Edgardo Baltodano y luego puso uno más en la Cueva en el juego de vuelta de semifinales para sumar su gol 147, que lo ubica como el segundo mayor artillero del club.

Ariel es el segundo máximo goleador del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ariel, aparte de ser una gran persona, es un gran jugador. Un gran definidor. Conoce el oficio del centrodelantero. Sabe dónde estar parado para tener opción de anotar. Y más bien creo que si no hubiese salido al exterior, hoy estaría muy por encima de la marca”, mencionó Evaristo en Teletica acerca del registro goleador de ambos en la S.

Ariel está a 17 goles de emparejar a Coronado en lo más alto de la tabla, y a 18 de quedarse con el récord definitivo en la S.

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En lo que se refiere únicamente al certamen nacional, Evaristo Coronado marcó 148 goles, mientras que Ariel Rodríguez suma 132; es decir, hay 16 tantos de distancia, según la consulta de La Teja al estadígrafo Carlos Retana de Los Numeritos Hablan, por lo que el actual atacante morado también asecha dicho registro.

Ariel alcanzó ese segundo escalón histórico durante el juego de ida del torneo de Copa ante Carmelita, en la victoria tibaseña de 6-0, en la que Rodríguez se despachó con doblete, por lo que dejó atrás a Edgar Marín, quien finalizó su cuota goleadora con Saprissa en 140 dianas.

Evaristo Coronado es el máximo goleador del Saprissa pero Ariel le anda cerca

El obstáculo de Ariel para lograr estos registros

El goleador morado está cerca de alcanzar a Evaristo, es verdad; no obstante, Rodríguez finaliza contrato al acabar este semestre, y hasta el momento se desconoce su futuro en la institución morada.

En septiembre Ariel cumplirá 37 años; sin embargo, pese a su edad, el delantero suma buenas cifras con la institución en el actual semestre, contando el torneo de Copa y el Clausura 2026.

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En lo que se refiere al campeonato nacional, el Samurái acumula tres anotaciones, la primera en la jornada inicial del certamen ante Puntarenas para darle el empate agónico esa noche a los morados a dos.

El segundo fue en Liberia con un tanto al cierre para que los morados ganaran 0-1 y el tercero fue en el último clásico cuando desde el manchón blanco le dio la victoria a la S.