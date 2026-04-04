Así está el Clausura 2026 luego del parón por la Selección de Costa Rica y la semana santa

La jornada 14 del Clausura 2026 continúa este domingo en una fecha crucial que puede definir muchísimas cosas en la clasificación del campeonato, del cual algunos se habrán despistado un poco luego del parón por la fecha FIFA.

Cartaginés sacude la tabla y se adueña del liderato

Cartaginés ganó en Grecia y es el líder del Clausura 2026. (Club Sport Cartaginés F./Cortesía)

La gran mayoría se quedaron el 22 de marzo, cuando cerró la jornada 13, sin tomar en cuenta que este jueves que pasó inició otra fecha con un partido que cambió hasta el liderato de la tabla de posiciones con el triunfo 3-2 de Cartaginés sobre Sporting.

El encuentro en el estadio de Puente Piedra en Grecia dejó a los blanquiazules en el liderato con 26 unidades, uno más que el Herediano y dos más que el Saprissa.

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Herediano y Saprissa presionan por la cima

Herediano y Saprissa luchan por el liderato del Clausura 2026 (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Este domingo si el Team triunfa en el estadio Lito Pérez en Puntarenas, recuperará la cima, un juego ante un rival que viene de capa caída con tres derrotas al hilo y que no gana desde el 28 de febrero, cuando lo hizo 2-0 ante Alajuelense.

El Monstruo estará acechando atrás, esperando un traspié florense para hacerse de la punta si derrota en la Cueva a Pérez Zeledón, adversario que llega motivado al derrotar 3-1 al Cartaginés la fecha pasada y cortar una racha de once partidos sin ganar.

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La pelea por el cuarto lugar se enciende

Alajuelense buscará una victoria ante Guadalupe FC para seguir en el cuarto lugar. (Jose Cordero/José Cordero)

La lucha por el cuarto lugar también está que arde, con cinco equipos en disputa, de los cuales los únicos que ya cedieron espacio son los albinegros, dado que al perder se quedarán con 18 unidades y dio margen para que lo alcancen o superen.

Alajuelense tiene actualmente la plaza y depende de sí mismo para sostenerla si derrota en casa a Guadalupe, equipo al que cada vez se le agota más el tiempo para tratar de salir de la última posición de la tabla general.

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Liberia, San Carlos y Puntarenas también sueñan

Si los erizos no ganaran, le abren la puerta a Liberia o San Carlos, choque cuyo ganador subiría al cuarto lugar el lunes en la Ciudad Blanca.

Finalmente, Puntarenas FC podría hasta llegar a los 18 puntos y rozar la clasificación si lograra derrotar a los florenses.