Alonso Solís aclaró comentario publicado en redes sociales y revela a quién le tiró realmente

Alonso Solís aclaró a quién le tiró los filazos sobre los problemas en las ligas menores de Saprissa. (Captura de Instagram/Captura de Instagram)

Alonso Solís, exjugador del Saprissa, aclaró este viernes mediante un video en sus redes sociales, de quién estaba hablando realmente luego que días atrás se publicaron unas declaraciones suyas en las que criticó a las ligas menores de Saprissa

El Mariachi indicó en su momento que en las ligas menores moradas “sin decir nombres, hubo un hueco bastante grande en el que nos pasaron algunos equipos”.

Las declaraciones las brindo a un aficionado tibaseño que se hace llamar “El Rey de la cancha”, en el que contó que en su época salir campeón en ligas menores era una obligación y que si no se lograba se iban jugadores y hasta el entrenador.

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A Solís le hizo mucho ruido que ese extracto de la entrevista se publicó y abajó del video se puso una foto de Roy Myers, actual entrenador del Alto Rendimiento morado, a quien en resultados no le está yendo bien y tiene al club en las últimas posiciones.

El exvolante se apresuró a decir qye Myers era uno de sus ídolos y que no estaba hablando de él ni nada por el estilo.

“No quiero que se malinterprete, porque hay cosas que sacan de contexto y eso no está bien en mi manera de ver las cosas. Hace unos días di una entrevista hablando no solo de las ligas menores de Saprissa, sino del fútbol nacional en general.

“Roy primero fue mi ídolo y luego fuimos compañeros, luego fue mi entrenador y después mi manera de ser nunca es tirarle a un entrenador, yo estoy dirigiendo al Municipal Desamparados y sé lo duro que es y además yo no me refería a él”, indicó.

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Alonso Solís afirma sentir mucho respeto y admiración por Roy Myers (Jose David Murillo)

Solís afirmó que Saprissa está en un cambio que no es de la noche a la mañana por la gente que tenía el club y no le fue bien.

“Es sabido que los españoles que estuvieron aquí no hicieron bien las cosas, no lo digo yo, lo dicen los números y toda la gente que trabajó alrededor de ellos, entonces no me gusta que salgan cosas que hagan a entender que le estoy tirando a Roy ni a nadie de los que está en Saprissa, no sería capaz de tirarles, porque no me gusta no es mi estilo.

“Tengo profunda admiración por la gente que está trabajando ahí, José Pablo Fonseca, Gerald Drummond, Juan Luis Castillo, Roy Myers, Vladimir Quesada, pero hubo un retroceso en Saprissa de unos años en los que había cosas que no estaban bien y ahora se está pagando todo lo que no se hizo en ese entonces,

“Es gente que hizo las cosas muy mal, porque sé que así fue, pero ni siquiera de esa gente que estaba quiero hablar. No es mi manera, no me gusta, no soy de andar tirando hay otros compañeros que lo hace bien y les gusta, a mí no. Solo quería aclarar eso”.

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Alonso se unió a Hernán Medford, quien hace unos días también le tiró a la gestión de los españoles Sergio Gila y Luis Tornadijo en el Monstruo.