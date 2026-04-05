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El noble gesto de Grecia tras emergencia que vivió Quepos Cambute tras incendiarse su bus

Quepos Cambute sufrió un incendio en su bus camino al estadio

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Por Eduardo Rodríguez

Camino al nuevo estadio de Grecia, el Puente Piedra, el bus que llevaba a Quepos Cambute de camino se incendió por el sector de Atenas.

El duelo entre griegos y Quepos estaba para disputarse a las 6 de la tarde, y pese a que no pasó a más la situación, ya que no hubo personas heridas, el conjunto de las panteras tomó la postura de solidarizarse con el rival y el juego fue reprogramado.

Quepos Cambute Se quemó el autobús 4 de abril del 2026 Reproducción de la página de Facebook de Ascenso Total
Quepos Cambute sufrió un altercado con el bus que los transportaba al estadio de Grecia (Reproducción de la página de Facebook de Ascenso Total /La Nación)

“Debido a una situación imprevista que afectó al equipo de Quepos Cambute, el partido programado para el día de hoy no pudo llevarse a cabo.

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“Desde Municipal Grecia queremos extender un mensaje de solidaridad y apoyo al equipo de Quepos Cambute ante lo ocurrido. Esperemos que todos se encuentren bien.

“El encuentro ha sido reprogramado para este lunes a las 7 p.m. en el estadio Puente Piedra. Nos vemos en casa”, publicaron en un comunicado de prensa.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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