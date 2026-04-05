El noble gesto de Grecia tras emergencia que vivió Quepos Cambute tras incendiarse su bus

Camino al nuevo estadio de Grecia, el Puente Piedra, el bus que llevaba a Quepos Cambute de camino se incendió por el sector de Atenas.

El duelo entre griegos y Quepos estaba para disputarse a las 6 de la tarde, y pese a que no pasó a más la situación, ya que no hubo personas heridas, el conjunto de las panteras tomó la postura de solidarizarse con el rival y el juego fue reprogramado.

Quepos Cambute sufrió un altercado con el bus que los transportaba al estadio de Grecia (Reproducción de la página de Facebook de Ascenso Total /La Nación)

“Debido a una situación imprevista que afectó al equipo de Quepos Cambute, el partido programado para el día de hoy no pudo llevarse a cabo.

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“Desde Municipal Grecia queremos extender un mensaje de solidaridad y apoyo al equipo de Quepos Cambute ante lo ocurrido. Esperemos que todos se encuentren bien.

“El encuentro ha sido reprogramado para este lunes a las 7 p.m. en el estadio Puente Piedra. Nos vemos en casa”, publicaron en un comunicado de prensa.