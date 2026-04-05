El gol inolvidable de Cristopher Núñez y el objetivo pendiente como futbolista

El capitán del Club Sport Cartaginés, Cristopher Núñez, es una de las máximas figuras del conjunto brumoso desde hace rato y en el presente lo confirma con múltiples asistencias y goles; no obstante, el más recordado para el mediocampista no fue con la camiseta del conjunto de sus amores.

Núñez tuvo un paso por el fútbol de Europa, en Grecia, específicamente en el Lamia, que en el 2023 batalló por no perder la categoría.

Núñez confesó que tiene pendiente ser campeón con Cartaginés en su carrera (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

El brumoso recordó un partido que fue clave para no bajar a la segunda división ante el Ionikos de Nicea, partido en el que las cosas se le pusieron cuesta arriba y comprometían la salvación tras el 2-0 de los adversarios.

En una entrevista en FUTV, Cristopher señaló el tanto del descuento en ese juego que al final acabó con un empate que selló la permanencia de su club en la primera división de Grecia, como algo muy importante en su trayectoria.

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“Salvar el descenso con gol mío”, respondió ante la consulta del momento más importante de su carrera y seguidamente también confesó que era la anotación más especial.

Dicho gol del volante brumoso fue en la segunda parte del juego con marcador de 2-0 sobre los 53 minutos en el año 2023, y luego cayó la paridad de su equipo para sacar un valioso empate.

Cristopher recordó como su gol más especial uno anotado en Grecia (Jose Cordero/José Cordero)

Objetivo pendiente del volante brumoso en su carrera

Para todos es conocido que Núñez es brumoso de corazón y es por eso que en la misma entrevista, Cristopher confesó qué es lo que tiene pendiente en su carrera como profesional.

“Quedar campeón con el Cartaginés”, fue la respuesta tajante del volante, que no lo dudó en ningún momento y que vive un gran presente con el combinado de la Vieja Metrópoli.

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Cartago actualmente es el líder del campeonato nacional, pero con un juego más que Saprissa y Herediano, que verán acción este domingo ante Pérez Zeledón y en Puntarenas, respectivamente.

Núñez fue clave en la victoria 2-3 de los brumosos ante Sporting el pasado jueves para meter presión en la zona alta, ya que suman 26 unidades, sobre las 25 de Heredia y las 24 de los morados.