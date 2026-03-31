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Hijo de Wálter Centeno da la cara y se defiende de acusaciones de la esposa de David Guzmán

Wálter Centeno Salas recurrió a sus redes sociales para hablar de la polémica con la esposa de David Guzmán

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter Centeno reapareció en sus redes sociales, para referirse a las declaraciones de Stacy Montero, esposa de David Guzmán.

Recordemos que el lunes anterior, Montero denunció en su perfil de Instagram que Centeno, conocido como Paté Jr., ha tenido algunas actitudes con sus hijos, en el sector del Club Morado, las cuales tomó como una forma de hostigamiento y burla.

“Tan pendiente que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para nosotros (incluyendo mis hijos niños), cuidado”.

“Ya una vez lo sacaron del club morado porque ahí estamos las familias y me voy a reservar otras cositas”, dijo la esposa de David entre otros comentarios que defendían la trayectoria de su marido en Saprissa.

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Wálter Centeno Salas
Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter Centeno se refirió a la polémica que está protagonizando con la esposa de David Guzmán. Foto: tomada de X. (Foto: tomada de X. /Foto: tomada de X.)

El mensaje de Patecito

Este martes, Centeno, de 18 años, recurrió a su cuenta de X para aclarar algunas cosas.

“El problema no es la crítica; el problema es no saber diferenciar entre fútbol y vida personal. En un entorno público, los comentarios sobre rendimiento, actitudes o contexto deportivo son parte del juego.

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“Llevar todo al terreno emocional y familiar no defiende a nadie; solo confirma que no había cómo responder en lo futbolístico. De ética y coherencia no hablemos sin antes mirar hacia adentro”, puso en un primer tweet.

Luego, dijo que no se ha burlado de los hijos del volante saprissista.

“La crítica es meramente futbolística; jamás ha habido risas,ni burlas contra niños,superfácil atacar sin fundamentos”, añadió el joven, quien en algunas ocasiones es panelista del programa Teléfono Rojo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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