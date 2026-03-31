Esposa de David Guzmán arremete contra hijo de Wálter Centeno y le dice de todo

Stacy Montero, la esposa del jugador morado David Guzmán no aguantó más y salió a la defensa de su esposo luego de declaraciones que hizo Wálter Centeno Jr., hijo del técnico de San Carlos y leyenda morada.

Días atrás, en el programa de Teléfono Rojo, el hijo de Paté comentó en contra de David Guzmán por el tema del número de su camiseta, la 8, la misma que usó Centeno por muchos años en la S.

Josué Quesada leyó un comentario que hablaba sobre que David no se merece usar el número 8, a lo que Patecito contestó en tono irónico: “Yo no lo dije, ¿se lo merece?“.

Esposa de David Guzmán atacó al hijo de Paté (Albert Marín)

“Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán; yo estoy en el club morado y lo veo arriba y luego la veo abajo”, comentó el hijo de Centeno en referencia a que no es lo mismo lo que se veía antes a lo que se ve ahora con ese número.

Esposa de David Guzmán hizo fuerte descargo en redes sociales (Captura/Captura)

Ante estas palabras, Stacy reaccionó y se le fue encima a Paté Jr. en su cuenta de Instagram.

Por medio de un video y de varias historias, la esposa del Loco no se guardó nada.

Esposa de David Guzmán hizo fuerte descargo en redes sociales (Captura/Captura)

“Menos ego y más respeto. Créame que nadie quiere igualar, ni opacar y menos superar... Porque el camino, las condiciones y circunstancias para ambos han sido diferentes”.

LEA MÁS: En Sporting no se quedaron callados y le respondieron con todo a Christian Sandoval

“Y que se venga el próximo 8 en el futuro. Y se ponga la camiseta de este equipo con el mismo orgullo y respeto de los que la vistieron”, publicó en una historia junto a Guzmán portando el dorsal.

La misma Stacy compartió otra historia con un pantallazo del programa Teléfono Rojo en el que dejó un comentario que decía:

“El papá pudo haber sido lo que quiso y se le respeta. Pero está más que claro que el respeto y los valores Jr. no los conoce. Por favor, ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada... entonces?”.

Stacy Montero, esposa de David Guzmán explota contra Walter Centeno Jr

En la misma historia con la foto del programa en el que Patecito dijo eso sobre su esposo, Stacy agregó a la historia de Instagram.

“Tan pendiente que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para nosotros (incluyendo mis hijos niños) cuidado”.

LEA MÁS: La frase de Cristian Gamboa que no caerá nada bien a los aficionados de Saprissa y Alajuelense

“Y si supiera él la historia que existe de cuando le pidieron a David volver a utilizar el 8 regresando de la MLS... Y con carácter, respeto, orgullo y (dos emojis de huevos) se la puso, porque podrán decir lo que quieran, pero el amor por los colores nunca le ha faltado, ni con el 20 y menos con el 8″.

“Ya una vez lo sacaron del club morado porque ahí estamos las familias y me voy a reservar otras cositas”, dijo la esposa de David.