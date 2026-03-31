En Sporting no se quedaron callados y le respondieron con todo a Christian Sandoval

El Sporting FC le envió un mensaje a Christian Sandoval, periodista de Teletica Radio, luego de las afirmaciones que hizo el comunicador el domingo anterior, al finalizar el encuentro entre Saprissa y el Municipal Liberia.

Recordemos que Sandoval exaltó la historia del Saprissa y dijo que los títulos no se compran, lo que provocó la molestia en el equipo albinegro.

“Saprissa quiere el torneo de Copa; el Saprissa irá a Liberia con su afición, con su estructura, con su poder, con su historia. Saprissa viajará a Liberia, con la representación del equipo más grande del fútbol de Costa Rica.

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“Porque la historia no se compra, la historia no sale en una billetera, la historia no viene en un paquete reciclado. La historia está ahí y el más grande irá a Liberia, a jugar con el de la billetera gorda, contra quien quiere comprar la historia, los títulos, así es.

“Liberia va a recibir al glorioso Deportivo Saprissa, el más veces campeón del fútbol de Costa Rica, jugando contra un equipo sin historia, como lo es el Sporting FC. Así será la gran final del torneo de Copa de nuestro país, Saprissa a escena contra Sporting FC, el próximo 15 de abril, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño”, dijo Sando.

En el Sporting le respondieron a Christian Sandoval, por los comentarios que hizo el domingo, luego del juego entre Saprissa y Liberia. Foto: captura de pantalla. (redes/Captura de video)

El mensaje de Sporting

Este fue el mensaje que difundió Sporting, este lunes, a través de su departamento de prensa:

“Este domingo 29 de marzo, al finalizar el juego entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, el señor Christian Sandoval, director de Teletica Radio, realizó una serie de manifestaciones que consideramos profundamente irrespetuosas hacia nuestro club.

“Las palabras emitidas no solo descalifican a un club de fútbol, también desacreditan el esfuerzo honrado de un grupo de seres humanos que trabajamos cada día con responsabilidad, disciplina, humildad y profesionalismo para construir un proyecto serio en el fútbol costarricense.

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“Detrás de Sporting FC hay colaboradores, jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y patrocinadores, que encuentran en nuestra institución una fuente de empleo, estabilidad, propósito y dignidad.

“Ante esas declaraciones no podemos guardar silencio; por lo tanto, exigimos el respeto que merecemos en Sporting FC, al igual que todos los clubes del fútbol nacional.

“Hoy somos nosotros; mañana podría ser cualquier otro equipo que se vea afectado por conflictos de interés y falta de imparcialidad en la industria del fútbol.

“Sporting FC no compra historia. Sporting FC construye su historia. La estamos construyendo con sacrificio, orden, disciplina, visión y constancia.

“Hemos demostrado ser una institución responsable, estructurada, seria y ejemplar, generadora de oportunidades para muchos profesionales, con logros deportivos respaldados por un compromiso social que ha tenido un impacto en nuestras comunidades a través de iniciativas, programas y acciones sostenidas.

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“Por eso, no podemos aceptar que se intente reducir ese esfuerzo a expresiones cargadas de desprecio, ni que se humille públicamente a una institución que ha actuado con seriedad y que ha venido ganándose su lugar con hechos”.

Lo ocurrido el domingo 29 de marzo no puede tomarse a la ligera. En Sporting F.C. creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa como pilares fundamentales de nuestra sociedad; sin embargo, también tenemos clara la importancia del respeto entre todas las partes.