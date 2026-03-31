Entradas para la final Saprissa vs Sporting ya están a la venta: estos son los precios

Las entradas para ver la final entre Saprissa y Sporting, que será el 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia a un solo juego, ya están a la venta.

UNAFUT informó que los precios de los boletos van desde los 10 mil colones sombra y sol, mientras que platea tendrá un valor de 15 rojitos.

Saprissa y Sporting disputarán la final de copa a mediados de abril (Mayela Lopez/Mayela López)

Los de Tibás vienen de vencer a Liberia, que no pudo ser anfitrión de la final en su cancha con global de 6-2, mientras que los ahora vecinos de Grecia disputarán el juego definitivo luego de dejar en el camino al Puntarenas en el propio Lito Pérez.

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El encuentro está programado para el 15 de abril a las 7 de la noche y puede comprar los boletos en Ticketshow.cr.