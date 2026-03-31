Saprissa toma esta postura ante la denuncia de la esposa de David Guzmán contra hijo de Wálter Centeno

Luego de los comentarios que hizo Wálter Centeno hijo en el programa Teléfono Rojo acerca del bajo nivel que ha demostrado David Guzmán portando la camiseta número 8 de Saprissa que fue de su padre, por muchos años, la esposa del Loco reaccionó y le pidió respeto al joven, pero además hizo una denuncia bastante seria.

La esposa de Guzmán publicó varias historias hablando en video sobre el hijo de Wálter Centeno y la polémica entre ambos, no solo por el número 8, sino por diversas situaciones en el estadio Saprissa, especialmente en el sector de Club Morado con sus hijos, diciendo que ahora entiende las risas que se echa Paté Jr. con sus hijos y las tomó como una forma de hostigamiento y burla.

“Tan pendiente que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para nosotros (incluyendo mis hijos niños), cuidado”.

“Ya una vez lo sacaron del club morado porque ahí estamos las familias y me voy a reservar otras cositas”, dijo la esposa de David.

Ante todo lo que denuncia la pareja del jugador morado, en La Teja le consultamos directamente a la institución de Tibás para conocer su postura al respecto y en Saprissa se lavaron las manos y respondieron: “No nos vamos a referir”.

Esposa de David Guzmán atacó con todo al hijo de Paté Centeno (Albert Marín)

Toda la polémica

En el programa de Josué Quesada, Paté Jr. mencionó: “Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán; yo estoy en el club morado y lo veo arriba y luego la veo abajo”, esto luego de que Josué Quesada leyera un comentario sobre que David no merece usar ese número.

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Dichas palabras son de semanas días atrás, pero fue este lunes que Stacy, esposa de Guzmán, en su cuenta de Instagram atacó a Paté Jr.

“Y que se venga el próximo 8 en el futuro. Y se ponga la camiseta de este equipo con el mismo orgullo y respeto de los que la vistieron”.

Esposa de David Guzmán hizo fuerte descargo en redes sociales (Captura/Captura)

La misma Stacy compartió otra historia con un pantallazo del programa Teléfono Rojo en el que dejó un comentario que decía:

“El papá pudo haber sido lo que quiso y se le respeta. Pero está más que claro que el respeto y los valores Jr. no los conoce. Por favor, ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada... entonces?”.

Esposa de David Guzmán hizo fuerte descargo en redes sociales (Captura/Captura)

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“Y si supiera él la historia que existe de cuando le pidieron a David volver a utilizar el 8 regresando de la MLS... Y con carácter, respeto, orgullo y (dos emojis de huevos) se la puso, porque podrán decir lo que quieran, pero el amor por los colores nunca le ha faltado, ni con el 20 y menos con el 8″.