Gustavo López se muestra como nunca antes por el ridículo de la Selección Nacional ante Irán

Costa Rica da pena en el partido ante Irán, en un juego que, los nacionales muestran un pobre desempeño en la cancha, tanto en defensa como en ataque.

Es tanto el ridículo que hemos hecho, que el periodista de Teletica, Gustavo López, se mostró como pocas veces al explotar y criticar fuertemente a los nacionales en media transmisión del partido.

Tavo, con un tono claramente molesto, atacó con todo a los que conforman al comité ejecutivo y les mandó un recado.

Gustavo López explotó en el primer tiempo de la Sele ante Irán (Cortesía )

“Hay que dejar de hablar de política electoral y hablar más de fútbol, que para eso están en el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol; yo creo que nos debe ocupar más este tipo de cosas que vemos en la cancha”, dijo tras el cuarto tanto.

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“Es vergonzoso lo que está pasando; la verdad es que lo que aspiramos es que no nos metan más”, dijo.

Al medio tiempo, la Sele se fue al descanso con un aplastante 4-0 en contra ante Irán.

Precisamente en el entretiempo del encuentro, en la transmisión de Canal 7, Tavo no pudo parar la molestia y continuó tirando duro.

“Necesitamos dirigentes que sean un poco más visionarios, que se dejen de estar sentando en el comité ejecutivo con la camisa de su equipo, que entiendan que hay que poner la luz larga, que no es que estoy feliz porque mi equipo quedó campeón en este torneo, no, no, hay que pensar en divisiones menores, en selección nacional, que es nuestra máxima representación”.

“Nos entretenemos con el campeonato nacional, que es muy bonito, el trapito de dominguear, pero no nos genera calidad a nivel internacional; hay que trabajar para mejorar el producto, pero yo creo que nos estamos entreteniendo, pero en realidad los dirigentes en la Fedefútbol se están entreteniendo con cosas que digo que no son importantes, pero no son las más importantes”.

Gianni Infantino observando el partido de Irán vs. Costa Rica en Turquía. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

“Resulta que se han quedado en la política electoral y en la cancha los jugadores, hacen frente con lo que tienen y lo que pueden y algunos con menos o más actitud, pero no les estamos generando las herramientas para hacer presentaciones dignas y, por supuesto, nos lanzaremos contra los jugadores, pero los principales responsables son los dirigentes que en este momento están en el comité ejecutivo para ver lo que está pasando”, dijo Tavo visiblemente molesto.

Al inicio de la etapa complementaria y con ya el quinto gol en contra de Costa Rica, el mismo Gustavo aseguró que: “Es uno de los partidos más vergonzosos de la historia de la Selección, no solo por el marcador, sino por la forma en que estamos perdiendo”.