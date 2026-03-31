Cristian Sandoval responde sin tapujos al comunicado de Sporting

La guerra entre Sporting y Cristian Sandoval tiene una tercera parte, luego de que el comunicador hiciera un comentario que no cayó bien en el conjunto griego.

“La historia no se compra, la historia no sale en una billetera, la historia no viene en un paquete reciclado. La historia está ahí y el más grande irá a Liberia, a jugar con el de la billetera gorda, contra quien quiere comprar la historia, los títulos, así es“, había expresado el periodista.

“Liberia va a recibir al glorioso Deportivo Saprissa, al más veces campeón del fútbol de Costa Rica, jugando contra el equipo sin historia, como lo es el Sporting FC. Así será la gran final del torneo de Copa de nuestro país, Saprissa a escena contra Sporting FC, el próximo 15 de abril, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño”, añadió.

Ante esto, Sporting lanzó un comunicado respondiendo al popular Botoneta.

Christian Sandoval le respondió de forma directa a Sporting ante el comunicado (Captura de video/Captura de video)

“Este domingo 29 de marzo, al finalizar el juego entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, el señor Christian Sandoval, director de Teletica Radio, realizó una serie de manifestaciones que consideramos profundamente irrespetuosas hacia nuestro club.

“Las palabras emitidas no solo descalifican a un club de fútbol, también desacreditan el esfuerzo honrado de un grupo de seres humanos que trabajamos cada día con responsabilidad, disciplina, humildad y profesionalismo para construir un proyecto serio en el fútbol costarricense.

“Detrás de Sporting FC hay colaboradores, jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y patrocinadores, que encuentran en nuestra institución una fuente de empleo, estabilidad, propósito y dignidad.

“Ante esas declaraciones no podemos guardar silencio; por lo tanto, exigimos el respeto que merecemos en Sporting FC, al igual que todos los clubes del fútbol nacional.

LEA MÁS: Entradas para la final Saprissa vs Sporting ya están a la venta: estos son los precios

“Hoy somos nosotros; mañana podría ser cualquier otro equipo que se vea afectado por conflictos de interés y falta de imparcialidad en la industria del fútbol.

“Sporting FC no compra historia. Sporting FC construye su historia. La estamos construyendo con sacrificio, orden, disciplina, visión y constancia.

“Hemos demostrado ser una institución responsable, estructurada, seria y ejemplar, generadora de oportunidades para muchos profesionales, con logros deportivos respaldados por un compromiso social que ha tenido un impacto en nuestras comunidades a través de iniciativas, programas y acciones sostenidas.

Sporting le ganó a Saprissa en el último enfrentamiento entre ambos en el torneo (Mayela Lopez/Mayela López)

“Por eso, no podemos aceptar que se intente reducir ese esfuerzo a expresiones cargadas de desprecio, ni que se humille públicamente a una institución que ha actuado con seriedad y que ha venido ganándose su lugar con hechos”, sentenció el club.

LEA MÁS: En Sporting no se quedaron callados y le respondieron con todo a Christian Sandoval

Sandoval vuelve a atacar

El periodista en sus redes sociales volvió a responder a los albinegros tras el comunicado.

“No he dicho ninguna mentira. Saprissa tiene historia, Sporting no. Saprissa tiene la mayor afición; Sporting tiene pocos seguidores. Saprissa es un club grande; Sporting no lo es. Saprissa ha forjado historia, identidad, etc.; Sporting ha buscado con billetera llegar a ello”.