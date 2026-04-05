El Saprissa de Medford recupera a figuras claves en el once estelar ante Pérez Zeledón

Saprissa vuelve a la acción este domingo a las 3 de la tarde ante Pérez Zeledón, recuperando a jugadores claves en el once como lo son Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, quienes estaban con sus respectivas selecciones, además de futbolistas como Abraham Madriz o Jorkaeff Azofeifa, que estaban con la Selección Nacional.

Medford recuperó hombres claves para juego ante Pérez Zeledón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford sabe que se juega el tema de la cima y es por eso que lanzó a la cancha lo mejor que tiene disponible.

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Abraham Madriz regresa al arco; Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerlad Taylor; David Guzmán, Jefferson Brenes, Bancy Hernández, Luis Javier Paradela, Tomás Rodríguez y Mariano Torres.