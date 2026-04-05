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Alajuelense vs. Guadalupe: ¿Estará en convocatoria Alejandro Bran este domingo?

Alejandro Bran podría ver acción en el duelo de Alajuelense frente a Guadalupe

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alejandro Bran estaría entrando en convocatoria para el próximo partido de Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026, según información compartida por el periodista Kevin Jiménez.

El mediocampista retomó entrenamientos con el primer equipo el pasado martes tras el escándalo que protagonizó al salir esposado del parqueo de un condominio cercano a La Sabana, tras hacer ruido con su motocicleta.

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Decisión del técnico

Según los reportes del comunicador, Óscar Ramírez deberá tomar la decisión de si el jugador verá minutos en el encuentro.

Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.
Alejandro Bran podría ser convocado este domingo ante Guadalupe. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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Bran se perdió el partido ante Herediano y también quedó fuera de los amistosos con la Selección Nacional por decisión del extécnico Fernando Batista.

Alajuelense se enfrentará ante Guadalupe este domingo a las 7 p. m.

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Alejandro BranAlajuelensePolémica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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