Jorge Martínez se cansó de Hernán Medford y le mandó filoso consejo

El periodista de Teletica Deportes Jorge Martínez lanzó un filoso consejo a Hernán Medford luego de que el técnico de Saprissa le tiró a la prensa a pesar del triunfo morado 4-0 ante Pérez Zeledón.

El encuentro disputado este domingo dejó a los morados como claros dominadores, con una contundente victoria en casa.

Sin embargo, como ya ha sido habitual, Hernán Medford mostró molestia con la prensa durante la conferencia posterior al juego, lo que generó reacciones.

El mensaje en vivo

Jorge Martínez reaccionó tras declaraciones de Hernán Medford. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fue en el análisis posterior por FUTV donde Jorge Martínez decidió referirse directamente al entrenador.

“Hernán, ya estamos grandes, nos conocemos desde hace tiempo, voy a darle un consejo: ojalá algún día saboree una victoria”, expresó.

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El periodista también hizo una valoración del partido, destacando el control del equipo morado.

“Este fue un partido que manejaron y tuvieron efectividad al final. Consejo con mucho respeto para Hernán”, añadió.

Un cruce que no pasa desapercibido

Jorge Martínez y el equipo Telenoticias FC. (redes/Captura de video)

Las palabras de Martínez no tardaron en generar comentarios, especialmente por el tono directo hacia un técnico con amplia trayectoria en el fútbol nacional.

Y es que Hernán a pesar de la victoria se puso a tirarle a la prensa.

“Lo que pasa es que algunos de ustedes (prensa) solo analizan los cuatro goles. Ahora es capaz que me van a venir a decir que Saprissa solo jugó bien los últimos 15 minutos. Por favor, yo les pido que se sienten y vean los partidos completos y opinen luego.

“La vez pasada se enojaron conmigo porque les dije que se sentaran y vieran el partido. No sé por qué se enojan por eso, les di una recomendación, vean los partidos y así pueden juzgar y explicarle a la gente, pueden ver y criticar que no se hace bien”, aseguró Hernán.

El episodio se suma a los constantes roces entre Medford y la prensa, una relación que ha estado marcada por la tensión en distintas ocasiones.