Keylor Navas puso a México a sus pies con un descomunal paradón que es viral en redes sociales

El portero costarricense Keylor Navas volvió a ser protagonista en la Liga MX, tras una atajada impresionante que permitió a Pumas rescatar un empate 2-2 ante Guadalajara en la jornada 13.

Una atajada que desató la locura

Keylor Navas celebró uno de los goles de Pumas contra Cruz Azul en el empate 2 a 2. (Pumas/Pumas)

Durante el intenso encuentro disputado la noche de este domingo, el arquero tico firmó una destacada participación con 10 atajadas, entre ellas una que ya recorre las redes sociales.

En una jugada dentro del área, Navas logró rechazar hacia su derecha un disparo rastrero desde corta distancia. Sin embargo, el peligro no terminó ahí.

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El rebote quedó servido para un delantero rival que remató de frente y con potencia a escasos metros, pero el guardameta reaccionó de forma inmediata y, con una sola mano, evitó el gol en una acción que muchos califican como heroica.

La jugada recordó las mejores épocas del portero en el Real Madrid, donde destacó por intervenciones similares en momentos clave.

Había sido un bombazo de Efraín Álvarez que iba con destino de gol. Fue una descomunal atajada de Keylor Navas. Reflejos puros y además una fuerza increíble en el brazo para soportar el disparo. De los mejores guardametas que han pisado la Liga MX. pic.twitter.com/sgymMptINj — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 6, 2026

Reacciones en redes sociales

La actuación del portero costarricense no pasó desapercibida y generó múltiples comentarios entre aficionados y prensa en México, quienes destacaron su impacto en el equipo universitario.

Frases como: “Cabrón, cómo vas a sacar un riflazo a solo 4 metros a una mano”, “Sin Keylor Navas, Pumas es el mismo Mazatlán”, “Keylor Navas salvó a Pumas” y “¡Gracias por venir a México, Keylor!” reflejan la admiración por su rendimiento.

Otros usuarios también señalaron que el Halcón ha sido clave para mantener a Pumas en los primeros lugares de la tabla, calificando su fichaje como uno de los más importantes de la historia del club.

La atajada ya es considerada por muchos como una de las mejores del torneo y reafirma el nivel del experimentado guardameta.

Un riflazo a 5 mts, a una mano y reincorporándose después de una primera tapada…es POR MUCHO, LA ATAJADA DEL TORNEO.



Demencial…descomunal lo de Keylor Navas @NavasKeylor con #Pumas @PumasMX…el MEJOR portero de la #LigaMx con gran diferencia. pic.twitter.com/voJ7DjInb1 — Angel Ricalde (@efectoRicalde) April 6, 2026

Nota realizada con ayuda de IA