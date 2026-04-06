Teleguía Deportes

Keylor Navas puso a México a sus pies con un descomunal paradón que es viral en redes sociales

El arquero costarricense fue figura en el empate 2-2 entre Pumas y Guadalajara con una intervención que ya es tendencia

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El portero costarricense Keylor Navas volvió a ser protagonista en la Liga MX, tras una atajada impresionante que permitió a Pumas rescatar un empate 2-2 ante Guadalajara en la jornada 13.

Una atajada que desató la locura

Keylor Navas celebró uno de los goles de Pumas contra Cruz Azul en el empate 2 a 2.
Keylor Navas celebró uno de los goles de Pumas contra Cruz Azul en el empate 2 a 2. (Pumas/Pumas)

Durante el intenso encuentro disputado la noche de este domingo, el arquero tico firmó una destacada participación con 10 atajadas, entre ellas una que ya recorre las redes sociales.

En una jugada dentro del área, Navas logró rechazar hacia su derecha un disparo rastrero desde corta distancia. Sin embargo, el peligro no terminó ahí.

LEA MÁS: Keylor Navas recibe peculiares elogios de periodista hondureño por algo ajeno al fútbol

El rebote quedó servido para un delantero rival que remató de frente y con potencia a escasos metros, pero el guardameta reaccionó de forma inmediata y, con una sola mano, evitó el gol en una acción que muchos califican como heroica.

La jugada recordó las mejores épocas del portero en el Real Madrid, donde destacó por intervenciones similares en momentos clave.

Reacciones en redes sociales

La actuación del portero costarricense no pasó desapercibida y generó múltiples comentarios entre aficionados y prensa en México, quienes destacaron su impacto en el equipo universitario.

Frases como: “Cabrón, cómo vas a sacar un riflazo a solo 4 metros a una mano”, “Sin Keylor Navas, Pumas es el mismo Mazatlán”, “Keylor Navas salvó a Pumas” y “¡Gracias por venir a México, Keylor!” reflejan la admiración por su rendimiento.

Otros usuarios también señalaron que el Halcón ha sido clave para mantener a Pumas en los primeros lugares de la tabla, calificando su fichaje como uno de los más importantes de la historia del club.

La atajada ya es considerada por muchos como una de las mejores del torneo y reafirma el nivel del experimentado guardameta.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
keylor NavasPumasLiga MXVideo
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.