Alajuelense recibe una buena noticia en medio del mal momento en el campeonato nacional

La Liga Deportiva Alajuelense se llevó un duro golpe en el campeonato nacional después de empatar en casa ante Guadalupe y salir de zona de clasificación; no obstante, el último ranking de Concacaf lo pone en lo más alto.

El tricampeón de Centroamérica y monarca de Costa Rica se mantiene en la cima como el mejor del área, seguido del Olimpia de Honduras, y completa el podio el Saprissa en la tercera casilla por detrás de los leones.

Alajuelense se matiene en la cima del ranking de equipos de Centroamérica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre los primeros diez de la tabla, Herediano se encuentra en la cuarta casilla, mientras que el Cartaginés es el noveno.

Los rojinegros son el lugar 37 de toda la Concacaf, la cual es comandada por el Cruz Azul de México, seguido del vigente bicampeón de la Liga MX, Toluca, y el tercero, el Seattle Sounders de la MLS.

El LAFC de Estados Unidos, el cual eliminó al Alajuelense en la Concacaf Champions Cup, son los cuartos a nivel de toda la región, seguido del Club América de México en la quinta posición.

LEA MÁS: Un furioso Paté Centeno montó un show en la conferencia de prensa tras goleada en Liberia

El Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS, es sétimo de la tabla de toda la Concacaf.

Los manudos no pasan un buen momento pese a mantenerse en la cima de Centroamérica, ya que vienen de salir de puestos de clasificación en el torneo local, además de quedar fuera del certamen de Copa en cuartos de final y ser eliminados agónicamente de Concacaf.