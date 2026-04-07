¿Cuáles partidos le quedan a Saprissa, Alajuelense y los demás equipos de cara a las semifinales del torneo?

El Clausura 2026 entra en su recta final con una tabla apretada y varios clubes definiendo su futuro. Herediano, Saprissa y Cartaginés luchan por el liderato, mientras Municipal Liberia, Alajuelense y San Carlos pelean por el cuarto lugar que da acceso a semifinales.
La tabla tras 14 jornadas tiene a Herediano como líder con 28 puntos, seguido por Saprissa (27) y Cartaginés (26), lo que anticipa un cierre de alto voltaje.
Tres equipos por el liderato
Herediano tiene un cierre exigente: visita a Cartaginés, recibe a San Carlos, luego visita a Pérez Zeledón y cierra en casa ante Sporting.
Saprissa afronta una ruta clave: recibe a Liberia, visita a Alajuelense en el clásico, recibe a Guadalupe y cierra en Puntarenas.
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Cartaginés también tiene duelos directos:
- Jornada 15: Cartaginés vs Herediano
- Jornada 16: Liberia vs Cartaginés
- Jornada 17: Cartaginés vs San Carlos
- Jornada 18: Guadalupe vs Cartaginés
La pelea por el cuarto lugar
En la zona media, tres clubes buscan el último boleto a semifinales.
Municipal Liberia enfrentará:
- Saprissa vs Liberia
- Liberia vs Cartaginés
- Sporting vs Liberia
- Liberia vs Alajuelense
Alajuelense tendrá un cierre determinante:
- Sporting vs Alajuelense
- Alajuelense vs Saprissa
- Alajuelense vs Puntarenas
- Liberia vs Alajuelense
San Carlos también mantiene opciones:
- San Carlos vs Guadalupe
- Herediano vs San Carlos
- Cartaginés vs San Carlos
- San Carlos vs Pérez Zeledón
Un cierre con duelos directos
La recta final estará marcada por enfrentamientos directos que pueden cambiar la tabla jornada a jornada. Clásicos, choques entre candidatos y duelos por el cuarto lugar definirán a los semifinalistas.
El liderato es clave, ya que asegura el pase a una eventual gran final, mientras que el cuarto puesto se convierte en el objetivo más disputado del campeonato.
Nota realizada con ayuda de IA