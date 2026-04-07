¿Cuáles partidos le quedan a Saprissa, Alajuelense y los demás equipos de cara a las semifinales del torneo?

El Clausura 2026 entra en su recta final con una tabla apretada y varios clubes definiendo su futuro. Herediano, Saprissa y Cartaginés luchan por el liderato, mientras Municipal Liberia, Alajuelense y San Carlos pelean por el cuarto lugar que da acceso a semifinales.

La tabla tras 14 jornadas tiene a Herediano como líder con 28 puntos, seguido por Saprissa (27) y Cartaginés (26), lo que anticipa un cierre de alto voltaje.

Tres equipos por el liderato

Seis equipos protagonizan la intensa lucha por la clasificación en el Clausura 2026. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Herediano tiene un cierre exigente: visita a Cartaginés, recibe a San Carlos, luego visita a Pérez Zeledón y cierra en casa ante Sporting.

Saprissa afronta una ruta clave: recibe a Liberia, visita a Alajuelense en el clásico, recibe a Guadalupe y cierra en Puntarenas.

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Cartaginés también tiene duelos directos:

Jornada 15: Cartaginés vs Herediano

Jornada 16: Liberia vs Cartaginés

Jornada 17: Cartaginés vs San Carlos

Jornada 18: Guadalupe vs Cartaginés

La pelea por el cuarto lugar

En la zona media, tres clubes buscan el último boleto a semifinales.

Municipal Liberia enfrentará:

Saprissa vs Liberia

Liberia vs Cartaginés

Sporting vs Liberia

Liberia vs Alajuelense

Alajuelense tendrá un cierre determinante:

Sporting vs Alajuelense

Alajuelense vs Saprissa

Alajuelense vs Puntarenas

Liberia vs Alajuelense

San Carlos también mantiene opciones:

San Carlos vs Guadalupe

Herediano vs San Carlos

Cartaginés vs San Carlos

San Carlos vs Pérez Zeledón

Un cierre con duelos directos

Clásico entre Alajuelense y Saprissa definirá muchas cosas en el campeonato nacional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La recta final estará marcada por enfrentamientos directos que pueden cambiar la tabla jornada a jornada. Clásicos, choques entre candidatos y duelos por el cuarto lugar definirán a los semifinalistas.

El liderato es clave, ya que asegura el pase a una eventual gran final, mientras que el cuarto puesto se convierte en el objetivo más disputado del campeonato.

Nota realizada con ayuda de IA