Leo Menjivar, exjugador salvadoreño de Alajuelense, contó su verdad sobre su fallido paso por Costa Rica

Leonardo Menjivar llegó desde El Salvador a la Liga Deportiva Alajuelense en el 2023 como una gran promesa, luego de dejar buenas actuaciones en la Copa Oro, algo que hizo que se pusieran los ojos sobre él.

El Machito fue contratado y se tenía mucha expectativa con el delantero salvadoreño; sin embargo, su paso por Costa Rica fue corto y con poco brillo luego de no tener la regularidad deseada, acabando su travesía sin lograr un solo gol y con escasos minutos.

Leonardo Menjívar habló de su paso fallido por la Liga

El atacante cuscatleco acabó saliendo a préstamo al Alianza de su país, con el que enfrentó a los rojinegros en diversas ocasiones en Copa Centroamericana, pero sin poder vencer a los leones.

En el pódcast de Azul y Blanco de El Salvador llevaron al exliguista para hablar de su pasado en Costa Rica, en el que comentó detalles de su paso con los erizos.

LEA MÁS: ¿Cuáles partidos le quedan a Saprissa, Alajuelense y los demás equipos de cara a las semifinales del torneo?

“Fue algo bastante complicado y confuso porque me fui supuestamente a una prueba, pero la Liga se comunicó conmigo de que me querían y en ese tiempo mi futuro era incierto, decían que iba para allá o para acá. Entonces se contactaron conmigo, no hubo representante de por medio, me estaban convenciendo, negociando y, obviamente, en familia analizamos y me comentaron que fuera tres días con ellos para que viera las instalaciones, los jugadores, el cuerpo técnico y aceptamos”.

Leo Menjivar hizo una gran Copa Oro que generó que en Alajuelense se fijaran en él (LEONARDO MUNOZ/AFP)

“Le ofrecieron a mi mamá que podía ir y la podían hospedar en un hotel y todo eso y acepté, fuimos los tres días, todo muy bien, en lo personal lo hice bien, me regresé a El Salvador y luego se contactaron conmigo de que el cuerpo técnico me había pedido, y me consultaron sobre cómo vi las instalaciones y demás y arreglamos”.

LEA MÁS: Un furioso Paté Centeno montó un show en la conferencia de prensa tras goleada en Liberia

“Firmé el contrato, en el primer partido debuté y luego las cosas se fueron dando como se dieron. No estuve convocado en varios partidos, pero fue raro, me habían pedido que ya no esté convocado, pero yo entendía que, de estar jugando por el descenso y pasar a un gran salto, fue complicado. Siento que fue muy rápido; en ese tiempo estaba muy inmaduro, no es que ya no lo sea, pero creo que ya sé cómo se manejan las cosas”, acotó.

El exariete liguista se mantiene en el fútbol de su país con el Alianza luego de su fallido paso por el fútbol tico, en el que fue parte del título de Copa Centroamericana 2023 y del certamen de Copa que ganaron los erizos ante Saprissa.