¿Llegarán Celso Borges y Alexis Gamboa al clásico? En Alajuelense dan importantes noticias

En Alajuelense dieron importantes noticias sobre Celso Borges, quien salió lesionado del juego contra Guadalupe FC, el domingo anterior.

El volante tiene una molestia, pero es casi un hecho que estará en el clásico ante Saprissa, programado para el domingo 19 de abril, según reveló el periodista Leonardo Medina, encargado de prensa del club erizo en el nuevo pódcast “Rojinegro querido”.

“Celso tiene una pequeña molestia muscular, pero nada que lo vaya a sacar un tiempo extendido de competencia y estoy seguro de que estará para el clásico”, dijo el comunicador.

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Además, Medina reveló la situación de otros jugadores rojinegros.

Alajuelense confirmó que Celso Borges tiene una molestia y estaría listo para el clásico contra Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Vuelve Lucumí

En el primer programa, del nuevo espacio liguista, Leonardo además reveló que Creichel Pérez y Joel Campbell están bien y además dio noticias sobre Jeison Lucumí y Kenneth Vargas.

El domingo, luego del juego ante Guadalupe FC, el técnico Óscar Ramírez dio una pincelada de lo que pasaba con los jugadores y en el espacio confirmaron que ya están listos y entrenando con el primer equipo.

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En el programa revelaron que Joel Campbell está bien. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sabemos que había preocupación por Creichel Pérez y Joel Campbell. Ambos están bien y ya están listos Lucumí y Vargas, entrenan con normalidad y será decisión del cuerpo técnico si son tomados en cuenta para el juego contra Sporting.

“Sobre Alexis Gamboa, se mantiene en recuperación, no tenemos información de cuándo regresará”, dijo Daniel Sanabria, también de prensa de la LDA.

Los liguistas viajarán a La Argentina de Grecia, para enfrentar a Sporting FC, este sábado, a las 8 p.m., en el estadio Puente Piedra.