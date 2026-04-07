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Alajuelense sacó a la venta las entradas para el clásico y los precios no harán mucha gracia a la afición

El clásico entre Alajuelense y Saprissa será el 19 de abril y ya salieron a la venta los boletos

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Por Eduardo Rodríguez

El clásico entre Alajuelense y el Saprissa será el próximo domingo 19 de abril a las 5 de la tarde en el Morera Soto y desde ya salieron los boletos a la venta.

Los boletos ya están en preventa para los asociados y los precios van desde los 9 mil en los sectores de Popular Norte y Oeste, generalmente esas cuestas entre tres mil o cuatro mil y en partidos clase A de unos 5 a 7 mil, en cuanto a la más cariñoso, está la de los 28 mil colones en Platea Este preferencial.

Alajuelense sacó a la venta los boletos para el clásico
Alajuelense sacó a la venta los boletos para el clásico (Prensa LDA/Prensa LDA)

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Los rojinegros no pasan por un buen momento en el semestre, ya que están fuera de puestos de clasificación tras la victoria de Liberia sobre San Carlos que, con el empate liguista ante Guadalupe, relegó al vigente campeón nacional a la quinta casilla.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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