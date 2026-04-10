Esposa de Jonathan Moya demostró que su hijo sigue los pasos del delantero

Joseline Valverde, esposa de Jonathan Moya, demostró que su pequeño hijo Franco sigue los pasos del exdelantero de Alajuelense.

Un inicio lleno de emoción

A través de sus redes sociales, Valverde reveló que el pequeño disputó su primer partido vistiendo los colores rojinegros, generando orgullo y emoción en su familia.

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“Hoy es el día 1 de un camino que apenas comienza. Porque sé que en cada paso que dés, Dios siempre te va a guiar”, escribió la empresaria y creadora de contenido.

Jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde se casaron en diciembre de 2024. (redes/Instagram)

Su primer gol

El momento más destacado llegó cuando Franco logró anotar su primer gol, celebrándolo con entusiasmo. Posteriormente, su madre le consultó sobre la experiencia, dejando ver la emoción del niño.

“Mi amor, ¿qué sientes de haber metido un gol en tu primer partido?“, le preguntó Valverde al niño, a lo que él responde tiernamente: “Sí, es que, vean, venía la bola por acá y yo me brinqué y hago (como si le pegara al balón)”, sonriente y muy orgulloso.

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Las imágenes de Franco fueron compartidas por Joseline Valverde. (Joseline Valverde/Instagram)

El niño anotó un gol en su primer partido. (Joseline Valverde)

El pequeño incluso celebró formando un corazón con sus manos, reflejando la alegría del momento.

Moya tiene un hijo de una relación anterior, Julián, de nueve años. Por su parte, Joss es madre de dos hijos de una relación previa, a quienes el futbolista ve como propios.

Actualmente, Jonathan Moya continúa su carrera profesional en el Al-Bukiryah FC de Arabia Saudita desde agosto del año anterior.