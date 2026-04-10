Vea cómo fue el momento en que Jeaustin Campos estalló y decidió irse del fútbol hondureño

El técnico costarricense Jeaustin Campos vivió un momento de alta tensión durante el partido entre Real España y CD Choloma, situación que habría sido clave en su decisión de dejar el fútbol hondureño.

Las imágenes muestran cómo el entrenador pierde la paciencia tras una jugada polémica que no fue revisada por los árbitros.

El momento que lo cambió todo

Jeaustin Campos explotó durante el partido tras jugada polémica. (Jorge Castillo)

Durante el compromiso, Campos reclamó un gol y utilizó la tarjeta verde, herramienta del sistema Football Video Support (FVS) que permite solicitar revisiones de jugadas como penales, goles o expulsiones.

Sin embargo, según se observa, los árbitros ignoraron la solicitud, lo que generó molestia inmediata en el técnico.

Tras insistir sin respuesta, Campos terminó lanzando la tarjeta contra el césped y se retiró visiblemente molesto.

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El enojo no quedó solo en la cancha. Posteriormente, el entrenador confirmó a la prensa hondureña que no continuaría en el club.

“No voy a continuar… mi dignidad y mi prestigio vale más”, expresó, a Diario Diez dejando clara su postura.

Fuerte señalamiento

Campos también lanzó una dura acusación sobre el fútbol hondureño, asegurando que “aquí se escoge quién va a ser campeón”, lo que calificó como una situación poco ética.

El técnico tico señaló que no está dispuesto a formar parte de ese entorno, marcando así su salida del Real España.

Nota realizada con ayuda de IA