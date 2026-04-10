Jeaustin Campos renunció al Real España y hace fuerte acusación en contra del fútbol de Honduras

Jeaustin Campos no seguirá como técnico del Real España de Honduras.

El entrenador dio una entrevista al diario Diez de Honduras, en donde confirmó que no seguirá en el banquillo, luego de la derrota ante CD Choloma, que se llevó a cabo este jueves y que cerró con derrota 3-2.

Según el diario especializado en deportes, el tico también calificó lo ocurrido como “un circo romano” y aseguró que no está dispuesto a formar parte de ese entorno.

“No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, expresó.

LEA MÁS: La novela entre Jeaustin Campos y el Deportivo Saprissa llegó a su fin

Jeaustin Campos no es más el entrenador del Real España de Honduras. Foto tomada de El Heraldo. (Foto tomada de El Heraldo. /Foto tomada de El Heraldo.)

Según Diez, Campos dijo que no puede permitir que su honestidad se vea comprometida y reiteró que su salida no responde a un hecho aislado, sino a una situación que, según él, se ha repetido durante mucho tiempo.

La entrevista de Jeaustin Campos

- ¿Cómo se siente luego de un partido con dos expulsiones y sobre la hora terminan perdiendo este marcador?

No voy a hablar de esto, de lo que pasó en el partido. Acabo de hablar con los muchachos, les acabo de decir que yo la verdad no voy a continuar.

- ¿No va a continuar?

No, no voy a continuar.

- ¿En Real España?

No voy a continuar. Yo creo que mi dignidad y mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos...

Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa podredumbre que está. Le dije a los muchachos y a ustedes la verdad mi respeto es para todos los jugadores de la liga porque tienen un alto nivel de profesionalismo, cómo son tratados, cómo son entrenados, con las pocas herramientas que puedan tener.

Y son grandes jugadores y grandes seres humanos. Y hablo no solo de Real España, sino también de todos los equipos con los que hemos topado. Yo soy un tipo muy competitivo, siempre quiero ganar, no busco ni que me favorezcan, ni mucho menos. Pero tampoco soy arlequín de un circo, y lo que hay ahora es un circo. Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol.

Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas. Ni siquiera de la directiva de Real España, ni siquiera de los jugadores, ni siquiera depende del club. Tendría que cambiar un montón de cosas de quién soy yo para ir en contra de una corriente poco transparente, poco decente, poco congruente. Y lo más irónico es que vi es que la liga busca en el doping la integridad.

La integridad no está en los jugadores, la integridad hay que buscarla en otros lados. Y, como te digo, no es este partido, tengo casi dos años”.