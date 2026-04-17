Saprissa pierde a uno de sus jugadores en defensa para el clásico contra Alajuelense

El Deportivo Saprissa perderá a una de sus piezas en la defensa, para el juego contra Alajuelense.

Este jueves, el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones correspondientes a la fecha 15 del torneo de Clausura 2026 y reveló que los morados tendrán que hacer variantes para el duelo contra los liguistas.

LEA MÁS: La “picante” frase de Marcelo Tulbovitz que encendió el camerino antes de la final entre Sporting y Saprissa

Jorkaeff Azofeifa se perderá el clásico ante Alajuelense, por acumulación de tarjetas amarillas. Foto: Andrey Hernández. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

La sanción del Saprissa

Esta es la sanción que impuso el Tribunal Disciplinario:

“Sancionar al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura".

LEA MÁS: Erick Lonis sacó pecho con cifras de Saprissa que muchos no tenían en cuenta

El juego entre Alajuelense y Saprissa será este domingo, a las 5 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.