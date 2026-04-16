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La “picante” frase de Marcelo Tulbovitz que encendió el camerino antes de la final entre Sporting y Saprissa

El preparador físico de Saprissa, Marcelo Tulbovitz, se hizo viral en redes con un video que lo muestra antes de la final del torneo de Copa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un video en el que aparece Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, previo al juego del miércoles ante Sporting FC, se hizo viral en redes sociales.

Y es que antes del partido que los morados ganaron 1-3, en la final del torneo de Copa, se aprecia al sudamericano dando instrucciones a los jugadores morados, antes del pitazo inicial.

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Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Saprissa, soltó una frase que rápido se hizo viral. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin piedad

Fiel a su estilo, Marcelo se mostraba enérgico y mientras le decía a los saprissistas qué hacer, soltaba algunas frases, con la pasión que lo caracteriza.

“Respiro, respiro”, le insistía a los jugadores y luego dijo:

“No me pienso ir en 4 horas, con la cara de ort...”, una expresión muy común en países como Uruguay y Argentina, que hace alusión a estar molesto.

Video de Marcelo Tulbovitz en calentamiento de Saprissa

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La actuación de Marcelo generó comentarios positivos entre los aficionados, que llevaban años añorando su regreso:

“Motivador, psicólogo, estratega y el mejor en lo que hace”, “Marcelo es otro nivel de preparador físico y ni hablar de la motivación que inyecta”, “Un crack, no creo que en la S no lo renueven”, se leyó en la cuenta de Morados Viajeros.

El contrato de Tulbovitz con Saprissa vence a mediados de año.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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