La “picante” frase de Marcelo Tulbovitz que encendió el camerino antes de la final entre Sporting y Saprissa

Un video en el que aparece Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Deportivo Saprissa, previo al juego del miércoles ante Sporting FC, se hizo viral en redes sociales.

Y es que antes del partido que los morados ganaron 1-3, en la final del torneo de Copa, se aprecia al sudamericano dando instrucciones a los jugadores morados, antes del pitazo inicial.

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Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Saprissa, soltó una frase que rápido se hizo viral. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin piedad

Fiel a su estilo, Marcelo se mostraba enérgico y mientras le decía a los saprissistas qué hacer, soltaba algunas frases, con la pasión que lo caracteriza.

“Respiro, respiro”, le insistía a los jugadores y luego dijo:

“No me pienso ir en 4 horas, con la cara de ort...”, una expresión muy común en países como Uruguay y Argentina, que hace alusión a estar molesto.

Video de Marcelo Tulbovitz en calentamiento de Saprissa

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La actuación de Marcelo generó comentarios positivos entre los aficionados, que llevaban años añorando su regreso:

“Motivador, psicólogo, estratega y el mejor en lo que hace”, “Marcelo es otro nivel de preparador físico y ni hablar de la motivación que inyecta”, “Un crack, no creo que en la S no lo renueven”, se leyó en la cuenta de Morados Viajeros.

El contrato de Tulbovitz con Saprissa vence a mediados de año.