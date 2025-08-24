Erick Lonis dijo cómo está el asunto para el regreso de Marcelo Tulbovitz a Saprissa

Erick Lonis reconoció que viene hablando con Marcelo Tulbovitz para llevarlo a Saprissa (Albert Marín)

El regreso de Marcelo Tulbovitz a Saprissa es una opción que se ha hablado con mucha fuerza y Erick Lonis, cabeza del consejo deportivo del Saprissa, se refirió al tema.

En La Teja le consultamos al dirigente sobre la posible vuelta de una figura que se volvió icónica en el cuerpo técnico de Hernán Medford, en la era de Jorge Vergara.

“Con Marcelo hemos venido conversando las últimas doce horas y con diferentes profesionales en el área de la preparación física, Marcelo es uno de ellos, no tenemos nada en concreto con ninguno, pero en las próximas horas lo vamos a lograr con alguno”, afirmó Lonis.

Los morados buscan un profesional en esa área porque con Paulo Wanchope, extécnico morado, se fue Carlos Villalobos, quien estuvo de preparador físico en su gestión.

Este sábado, ante Sporting, quien salió reportado en el puesto fue Daniel Torres, quien forma parte del departamento en el club, pero se busca una figura exclusiva.

Tulbovitz además trabajó con Medford en la Selección de Costa Rica y en Argentina trabajó con Marcelo Gallardo, en River Plate.

Más allá de lo que aporta en su área, Marcelo se destacó en su tiempo en Saprissa por la manera en cómo trabaja la parte mental y motivacional del jugador, llegándoles de manera muy directa.