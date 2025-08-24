Paulo Wanchope aparece en redes sociales con esta publicación tras ser despedido de Saprissa

Paulo Wanchope sorprendió este sábado al aparecer en sus redes sociales con un mensaje muy llamativo luego de ser despedido este viernes como técnico del Saprissa.

Chope compartió un dato que celebra el que fue su primer triplete en el fútbol inglés, un lindo momento que recordó tras vivir una dura situación personal este fin de semana.

El hat trick o triplete fue con el Manchester City ante el Sunderland y lo señalaron como el primer costarricense en lograr esta cifra.

Sobre su salida del cuadro saprissista, de momento, no ha hecho ninguna manifestación.

