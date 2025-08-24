Torneo Nacional

Paulo Wanchope aparece en redes sociales con esta publicación tras ser despedido de Saprissa

Paulo Wanchope apareció en redes sociales tras ser despedido del Saprissa con una publicación que sorprende

Por Sergio Alvarado

Paulo Wanchope sorprendió este sábado al aparecer en sus redes sociales con un mensaje muy llamativo luego de ser despedido este viernes como técnico del Saprissa.

Chope compartió un dato que celebra el que fue su primer triplete en el fútbol inglés, un lindo momento que recordó tras vivir una dura situación personal este fin de semana.

El hat trick o triplete fue con el Manchester City ante el Sunderland y lo señalaron como el primer costarricense en lograr esta cifra.

Sobre su salida del cuadro saprissista, de momento, no ha hecho ninguna manifestación.

Paulo Wanchope realizó esta publicación tras su salida del Saprissa.
Paulo Wanchope realizó esta publicación tras su salida del Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)
