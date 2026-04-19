Deportes

El aplaudido logro de Pablo Arboine fuera de las canchas que lo puso a celebrar

El defensa de Saprissa Pablo Arboine logró conseguir un título en el idioma de inglés

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Por Eduardo Rodríguez

El defensor del Deportivo Saprissa, Pablo Arboine, no solo cuenta con el respaldo de sus técnicos para tener regularidad como defensa tibaseño, sino que dio a conocer un importante logro en su vida profesional y en el ámbito personal.

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Arboine, en sus redes sociales y con mucho orgullo, dio a conocer que se graduó en el idioma de inglés, siendo esto un logro importante para su vida profesional, tanto en el presente como a futuro.

Arboine con su título de inglés
Arboine con su título de inglés (IG Pablo Arboine/IG Pablo Arboine)

“Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de graduarme y obtener mi título en inglés, y por permitirme seguir superándome día a día.

”Universidad Fundepos, gracias por apoyarme en este proceso”, publicó el defensa del Monstruo junto a una foto, en la que se le ve muy contento con su título.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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