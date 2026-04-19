Un golazo de chilena mantiene con vida a Guadalupe en la primera división

Guadalupe no tiene otro camino para buscar un milagro: ganar todo lo que le queda y esperar que San Carlos no sume un solo punto.

Al menos, hasta ahora, los josefinos lograron hacer su tarea para buscar mantenerse en la máxima categoría, al derrotar 1-0 en casa a Pérez Zeleón.

Si San Carlos empata o gana este sábado ante Herediano, los guadalupanos serán los nuevos inquilinos de la segunda división.

El primer tiempo fue digno de lo que han mostrado ambas escuadras a lo largo del torneo, con pocas emociones y sin mucha claridad de cara a gol, siendo el conjunto visitante el encargado de tener la primera gran acción cuando Andrey Soto, a los 12 minutos, puso el primer gol de la tarde; no obstante, por una posición adelantada previa, el tanto fue anulado por el VAR.

Guadalupe está en el último lugar de la general, pero se aferra al milagro. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Los locales, con la obligación de ganar, se empezaron a animar en la búsqueda del triunfo, pero fue hasta los 30 minutos que Elian Morales puso a prueba al guardameta Miguel Ajú, que intervino de gran forma para evitar el primero del duelo.

En los primeros instantes del complemento, con una acción de otro partido, Joao Maleck hizo una verdadera joya de chilena, a los 47 minutos, para con eso darle vida a los josefinos con uno de los mejores tantos de la temporada en la máxima categoría.

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Los visitantes se fueron a buscar de inmediato el empate y fue nuevamente Andrey Soto el que tuvo la oportunidad de anotar, pero esta vez no fue el VAR, sino que su remate de cabeza, solo frente al marco, fue tan deficiente que acabó rematando hacia el suelo y desperdiciando un chance inmejorable para Pérez Zeledón.

Minutos después, Tristán Demetrius tuvo la gran oportunidad de ponerle la firma a la victoria con el segundo de Guadalupe, pero fue de nuevo Ajú el encargado de ahogarle el grito de júbilo a los locales.

Guadalupe venció a Pérez Zeledón (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Los locales en una contra, al cierre, tras un tiro de esquina de los del sur, en pies de Marvin Angulo volvieron a tener la sentencia, pero de nuevo fue el portero Ajú quien le negó el gol de la tranquilidad a los josefinos que, de igual manera, iban a sostener el resultado para poder llevarse la victoria por la mínima y así no tener que lamentar las ocasiones falladas para aumentar el marcador.

Los josefinos se fueron con la alegría de la victoria, pero deberán esperar unas horas más para saber si este sábado descienden o siguen luchando por evitarlo.