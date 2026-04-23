Hernán Medford hizo una fuerte advertencia luego de que Saprissa clasificara a semifinales

Hernán Medford fue claro sobre una de las principales amenazas del Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford fue muy directo y claro luego de que este miércoles Saprissa goleara 5-0 a Guadalupe y amarrara el boleto a las semifinales del Clausura 2026.

El entrenador morado quedó muy satisfecho con el caudal y potencia ofensiva que demostró su equipo y afirmó que si logran mantener este norte, serán un rival muy complicado para cualquiera.

Medford señala la clave: mejorar la definición en ataque

Para el Pelícano, su equipo produce muchas opciones de gol por partido y en algunos juegos se les seca un poco la pólvora, por eso, materializar algunas opciones al menos, les asegura llevar los juegos de manera más tranquila.

“Mejoramos cuando el equipo entiende la parte en la que nos estábamos equivocando que es la definición, hoy fuimos contundentes y ganamos bastante bien”, indicó.

LEA MÁS: Kendall Waston y su familia reciben una noticia que les cambiará la vida para siempre

Más de 20 llegadas: la diferencia estuvo en la contundencia

A Medford le consultaron por la diferencia de hoy respecto a otros juegos en los que la definición ha sido la piedra en el zapato.

“Eso es muy difícil decirlo, ustedes muchas veces han visto fútbol y el que ve fútbol sabe que se falla, hasta los más grandes fallan, en Europa y todo lados fallan”

“El problema es cuando usted no tiene llegadas, cuando usted saca las estadísticas y ve que tiene uno o dos remates por partido, pero al ver hoy cuando tienes más de 20 y los hemos tenido la mayoría de partidos atrás, la diferencia es que fuimos contundentes, eso es trabajo y la parte mental, son cosas que pasan en el fútbol”, comentó.

LEA MÁS: Elian Lanfranchi dejó al Saprissa por el Cartaginés por un motivo un poco incómodo

Un equipo que genera siempre tendrá recompensa

Hernán fue enfático que un equipo que genera tantas opciones, en algún momento pasa lo que pasó ante Guada y los goles llegan tarde o temprano, así que ya están advertidos los demás equipos semifinalistas.