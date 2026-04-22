Kendall Waston y su familia reciben una noticia que les cambiará la vida para siempre

El defensor del Deportivo Saprissa Kendall Waston celebra una importante noticia para él y su familia.

En sus redes sociales, la Torre dio a conocer que su emprendimiento va viento en popa y anunció que sus productos se venderán en una importante cadena de supermercados del país.

Kendall, su esposa Priscila y su hijo Keysaack están que no caben de la alegría por este nuevo paso.

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Kendall Waston, defensor del Saprissa celebra el éxito de su negocio. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El anuncio de Kendall Waston

Esto fue lo que contó Waston en sus redes sociales:

“Con el corazón lleno de gratitud. Primero con Dios, por abrir caminos donde antes solo había sueños. Y también con cada persona que nos ha apoyado, probado nuestros productos y compartido su ‘feedback’ (opiniones, comentarios) en este proceso.

Kendall Waston, defensa de Saprissa (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Ver hoy nuestras mermeladas y salsas en góndolas significa muchísimo para nosotros. Es un paso enorme que nos impulsa a seguir creciendo, trabajando fuerte y creyendo que las cosas buenas llegan cuando se hacen con pasión y constancia”.