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Kendall Waston y su familia reciben una noticia que les cambiará la vida para siempre

Kendall Waston, defensor del Deportivo Saprissa celebra un logro importante junto a su familia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor del Deportivo Saprissa Kendall Waston celebra una importante noticia para él y su familia.

En sus redes sociales, la Torre dio a conocer que su emprendimiento va viento en popa y anunció que sus productos se venderán en una importante cadena de supermercados del país.

Kendall, su esposa Priscila y su hijo Keysaack están que no caben de la alegría por este nuevo paso.

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Kendall Waston
Kendall Waston, defensor del Saprissa celebra el éxito de su negocio. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El anuncio de Kendall Waston

Esto fue lo que contó Waston en sus redes sociales:

“Con el corazón lleno de gratitud. Primero con Dios, por abrir caminos donde antes solo había sueños. Y también con cada persona que nos ha apoyado, probado nuestros productos y compartido su ‘feedback’ (opiniones, comentarios) en este proceso.

Kendall Waston, defensa de Saprissa
Kendall Waston, defensa de Saprissa (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Ver hoy nuestras mermeladas y salsas en góndolas significa muchísimo para nosotros. Es un paso enorme que nos impulsa a seguir creciendo, trabajando fuerte y creyendo que las cosas buenas llegan cuando se hacen con pasión y constancia”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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