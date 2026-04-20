Saprissa recibe un nuevo logro internacional gracias a Batman

La camiseta de DC Comics de Batman que lanzó Saprissa a finales del año pasado recibió un premio por parte de Warner Bros.

Los morados fueron galardonados con el premio a “Mejor Desarrollo de Experiencia” por la Batichema, informaron los tibaseños en un comunicado de prensa.

Warner Bros le reconoció a Saprissa su campaña con la chema de Batman (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Los tibaseños informaron que, desde la presentación de las camisas del Caballero de la Noche, el gran impacto comercial y el alcance por diversos canales fue lo que llevó a la institución a llevarse este reconocimiento.

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“Es un honor que el trabajo de nuestra institución resalte a nivel internacional y que una compañía de gran renombre como Warner Bros reconozca la calidad con la que este uniforme fue ejecutado. Fuimos cuidadosos de cada detalle en este producto: desde su concepción, las piezas audiovisuales, hasta la experiencia de nuestros seguidores al recibir esta indumentaria. Este premio es consecuencia del trabajo con excelencia que nos caracteriza en nuestro club”, explicó Karol Quesada, gerente de mercadeo y fan engagement de Saprissa.

En el comunicado del Monstruo mencionaron que esta colaboración representó un hito en la historia morada por lo innovador.