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Hernán Medford no se guardó nada tras clásico y sorprendió al revelar la importancia que le da al liderato

El técnico morado Hernán Medford aseguró que su equipo fue superior en el clásico y salió satisfecho pese al empate

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Por Hillary Chinchilla Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Hernán Medford analizó el empate en el clásico nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford salió tranquilo del Alejandro Morera Soto tras el empate entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico morado analizó el juego en conferencia de prensa y resaltó el trabajo de su equipo, el cual, pese al empate, según su criterio, superó a los manudos.

Hoy demostramos que Saprissa sabe jugar una final, porque esta era una final para nosotros, es la verdad. Fuimos un equipo que atacó y defendió bien, fuimos un equipo en el que cada jugador que entró, cumplió, entonces hoy me voy contento”, mencionó.

El timonel agregó que, pese a que ya prácticamente descartaron la lucha por el primer lugar, van con todo por el segundo puesto.

“Es un punto bueno; obviamente queríamos ganar, fuimos para ganar, pero también hay que respetar al rival de frente, pero hoy me quedo tranquilo, satisfecho; vamos a un partido para poder consolidar el segundo lugar”.

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De hecho, Medford no se mostró afectado por perder el liderato que asegura una posible gran final, pues para él esto no garantiza nada.

“El primer lugar es bueno, es un atajo, pero por experiencia lo digo, perdí finales, quedando en primer lugar. Entonces eso no te lleva a que vayas a ser campeón. Entonces en esa parte estamos tranquilos, lo que pasó, pasó y ya no tenemos tiempo de ver atrás”, concluyó.

Los morados ahora se enfocan en amarrar el segundo lugar y en las semifinales, donde esperan llegar fortalecidos.

Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Saprissa ahora apunta a consolidar el segundo lugar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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