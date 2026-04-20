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El calentonazo de Óscar Ramírez por el penal que pudo salvar a la Liga

Al Macho Ramírez le consultaron acerca de la polémica acción al final que no se marcó penal a favor de Alajuelense

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Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense quedó al borde de la eliminación y, en el tiempo de reposición, un agarronazo de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa —que los erizos pedían como penal para ganar el juego— no se marcó. Ante eso, Óscar Ramírez se tuvo que contener para evitar criticar a los silbateros ante la situación al límite de los liguistas.

Del arbitraje, la verdad, no sé, mejor no opinar, pero sí hay cositas que la verdad es que mejor no hablo”, dijo Machillo, Machillo a quien se le vio molesto ante la acción.

19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Alajuelense pidió falta sobre Alexis Gamboa de penal al cierre del juego (Jose Cordero/José Cordero)

Pese al empate y estar a tres unidades del cuarto lugar con seis en disputa, el Machillo no tira la toalla en la búsqueda de la clasificación.

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“Lo hablamos, mientras haya vida vamos a darle con todo, han pasado muchas cosas, me acuerdo una vez que no sé quién tenía que ganar y uno ganó, el otro perdió y se metió, entonces todo eso pasa en el fútbol”, aseguró Ramírez.

19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Macho Ramírez se tuvo que morder la lengua para no explotar contra los árbitros (Jose Cordero/José Cordero)

Óscar analizó la cantidad de lesiones del club luego de que en este juego saliera de cambio Guillermo Villalobos tras un problema en su rodilla, y el mismo caso de Campbell.

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“Hay cosas que si las digo van a sonar a excusas, trato de ser más claro para que ustedes entiendan, pero algo simple: cuando uno es campeón centroamericano, campeón nacional y campeón de Recopa con una intensidad tan tremenda, la lógica dice que en algún momento se apaga. Entonces algunos jugadores reventaron, pero igual creo que el grupo ha intentado”, mencionó.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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