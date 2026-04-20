¿Le quitaron un penal a Alajuelense al cierre del clásico? Exárbitro no tiene dudas

Con el 1-1 en el resultado y con el clásico por finalizar, como pasó en el primer duelo en Tibás que dejó mucha polémica, en este clásico, en una acción sobre Alexis Gamboa, donde le jalaron la camisa evitando que pudiera disputar el balón, los manudos pidieron penal, pero el árbitro no lo consideró, ni el VAR tampoco.

Los manudos pidieron como penal una acción sobre Alexis Gamboa al cierre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para el exárbitro nacional, Henry Bejarano, fue un claro penal que pudo significar el tanto del triunfo para la Liga sobre Saprissa.

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“Lo jala de la camisa ¿y el VAR? Es increíble, fue un penal claro”, sentenció el exsilbatero, quien es el analista de La Teja.

El partido acabó empatado a uno, por lo que la Liga se aleja de la clasificación y los morados de la cima.

Herediano se consolida como superlíder con 34 puntos.