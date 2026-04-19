Vea el tifo con el que Alajuelense le responde de forma burlona a Saprissa y su colaboración con Batman

La colaboración del Saprissa con DC Comics y Batman fue algo que no dejó pasar la afición de Alajuelense para responderle a su máximo rival en la entrada del clásico nacional.

El tifo de la afición manuda con la temática del Joker (Jose Cordero/José Cordero)

Los morados sacaron a la venta un par de camisas con la temática de Batman que le dieron la vuelta al mundo, es por eso que, para este clásico, los manudos respondieron con el máximo antagonista del “Caballero de la Noche”, como lo es el Joker.

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Un payaso gigante con risas, queriendo atrapar a un Batman que se veía asustado, junto a una S en referencia al Monstruo y su colaboración en el sector oeste de la gradería del Morera Soto.