¿Marcelo Tulbovitz seguirá en Saprissa? La respuesta dejó helados a los saprissistas antes del clásico

El futuro de Marcelo Tulbovitz en el Deportivo Saprissa es un misterio y este domingo, previo al juego contra Alajuelense, el uruguayo habló de su situación con el Monstruo.

El preparador físico del equipo morado regresó a Costa Rica a mediados del año pasado y su contrato con Saprissa vence al finalizar el torneo.

¿Qué dijo Marcelo Tulbovitz?

Marcelo Tulbovitz dejó en el aire su continuidad en Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este domingo, previo al clásico contra Alajuelense, a Marcelo le consultaron sobre el tema y si seguirá en la institución tibaseña.

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“Vamos a ver qué pasa; en este momento lo que quiero es disfrutar de este lindo clásico y llegar al final del torneo”, dijo en declaraciones a Deportivas Columbia.

El clásico entre Alajuelense y Saprissa dará inicio a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto.