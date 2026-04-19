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¿Marcelo Tulbovitz seguirá en Saprissa? La respuesta dejó helados a los saprissistas antes del clásico

Marcelo Tulbovitz rompe el silencio sobre su continuidad en el Saprissa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El futuro de Marcelo Tulbovitz en el Deportivo Saprissa es un misterio y este domingo, previo al juego contra Alajuelense, el uruguayo habló de su situación con el Monstruo.

El preparador físico del equipo morado regresó a Costa Rica a mediados del año pasado y su contrato con Saprissa vence al finalizar el torneo.

¿Qué dijo Marcelo Tulbovitz?

Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Marcelo Tulbovitz dejó en el aire su continuidad en Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este domingo, previo al clásico contra Alajuelense, a Marcelo le consultaron sobre el tema y si seguirá en la institución tibaseña.

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“Vamos a ver qué pasa; en este momento lo que quiero es disfrutar de este lindo clásico y llegar al final del torneo”, dijo en declaraciones a Deportivas Columbia.

El clásico entre Alajuelense y Saprissa dará inicio a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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