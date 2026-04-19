Alajuelense se juega la vida sin uno de sus jugadores fundamentales y Saprissa no logró recuperar a figura

Alajuelense no tiene más camino que sacar los tres puntos ante el Saprissa en el clásico nacional, que dará inicio a las 5 de la tarde en el Morera Soto.

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Lo hará sin su capitán, Celso Borges, quien semanas atrás salió lesionado y era duda para este juego, por eso no está dentro de las opciones del Macho para este encuentro.

La Liga sale a la cancha con Washington Ortega en la portería, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Ronaldo Cisneros, Joel Campbell, Creichel Pérez, Alejandro Bran y Anthony Hernández.

Alajuelense necesita ganar para seguir con vida mientras que Saprissa sigue peleando por la cima (Albert Marín y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

Por su parte, los de Tibás buscan mantener las aspiraciones del liderato y buscarán dejar a la Liga casi afuera.

Abraham Madriz en el arco, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández, Kendall Waston, Jefferson Breenes, Fidel Escobar, Pablo Arboine, Jospeh Mora, Luis Paradela, Gerarld Taylor y Mariano Torres completan el once del pelícano.

David Guzmán al final no se recuperó y no entró a la convocatoria.