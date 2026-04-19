El fuerte llamado que hizo la dirigencia de Alajuelense a sus aficionados de cara al juego contra Saprissa

La dirigencia de la Liga Deportiva Alajuelense hizo un llamado a su afición, para evitar incidentes durante y luego del clásico ante Saprissa, del próximo domingo.

Los leones enfrentarán a la S, este domingo, a partir de las 5 de la tarde y para el equipo de Óscar Ramírez no hay marcha atrás: deben dejarse los 3 puntos en casa, para mantenerse en la lucha por avanzar a las semifinales.

Por eso, en la Liga le solicitan a los hinchas, que se abstengan de generar incidentes dentro del estadio Alejandro Morera Soto. Además, solicitaron vehementemente seguir las indicaciones del personal de seguridad, y no portar botellas de vidrio, pirotecnia u otro objeto que pueda generar multas para la institución.

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Alajuelense recibirá a Saprissa, este domingo, a partir de las 5 de la tarde. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El comunicado de los liguistas

Esta es la petición que le hace la dirigencia rojinegra a sus aficionados:

“Liga Deportiva Alajuelense se prepara para recibir el clásico nacional de este domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto (5 p.m.), con apertura de puertas desde las 2 p.m., recordándole a todas las personas que nos acompañen a disfrutar el partido, la importancia de vivirlo en un ambiente de paz, tolerancia y respeto, dentro y fuera de La Catedral.

“El comportamiento de nuestra afición es parte fundamental del espectáculo y de la identidad que representamos, por lo que se hace un llamado a acatar las indicaciones del personal de seguridad, respetar las zonas establecidas y promover una convivencia sana, incluso con la afición visitante, evitando cualquier tipo de provocación o acto que pueda afectar el desarrollo del evento.

“Asimismo, se recuerda que no está permitido el ingreso de pirotecnia, armas, objetos contundentes, sustancias ilícitas, envases de vidrio o latas, así como cualquier elemento que incite a la violencia. Cuidemos entre todos la fiesta del fútbol y el hogar de la Liga”, concluye.