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El fuerte llamado que hizo la dirigencia de Alajuelense a sus aficionados de cara al juego contra Saprissa

Alajuelense enfrentará a Saprissa, este domingo, a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La dirigencia de la Liga Deportiva Alajuelense hizo un llamado a su afición, para evitar incidentes durante y luego del clásico ante Saprissa, del próximo domingo.

Los leones enfrentarán a la S, este domingo, a partir de las 5 de la tarde y para el equipo de Óscar Ramírez no hay marcha atrás: deben dejarse los 3 puntos en casa, para mantenerse en la lucha por avanzar a las semifinales.

Por eso, en la Liga le solicitan a los hinchas, que se abstengan de generar incidentes dentro del estadio Alejandro Morera Soto. Además, solicitaron vehementemente seguir las indicaciones del personal de seguridad, y no portar botellas de vidrio, pirotecnia u otro objeto que pueda generar multas para la institución.

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20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense recibirá a Saprissa, este domingo, a partir de las 5 de la tarde. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El comunicado de los liguistas

Esta es la petición que le hace la dirigencia rojinegra a sus aficionados:

“Liga Deportiva Alajuelense se prepara para recibir el clásico nacional de este domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto (5 p.m.), con apertura de puertas desde las 2 p.m., recordándole a todas las personas que nos acompañen a disfrutar el partido, la importancia de vivirlo en un ambiente de paz, tolerancia y respeto, dentro y fuera de La Catedral.

“El comportamiento de nuestra afición es parte fundamental del espectáculo y de la identidad que representamos, por lo que se hace un llamado a acatar las indicaciones del personal de seguridad, respetar las zonas establecidas y promover una convivencia sana, incluso con la afición visitante, evitando cualquier tipo de provocación o acto que pueda afectar el desarrollo del evento.

“Asimismo, se recuerda que no está permitido el ingreso de pirotecnia, armas, objetos contundentes, sustancias ilícitas, envases de vidrio o latas, así como cualquier elemento que incite a la violencia. Cuidemos entre todos la fiesta del fútbol y el hogar de la Liga”, concluye.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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