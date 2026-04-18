Argenis Fernández habla de la actualidad de Alajuelense, de las tortas de los jugadores y lo que dijo es de reconocer

A falta de tres fechas para que finalice la primera fase del torneo de Clausura 2026, Alajuelense llega obligado a hacer un cierre casi perfecto, si quiere meterse en zona de clasificación y así evitar un golpe inesperado en la recta final del torneo.

En este momento, el Municipal Liberia, rival directo de los rojinegros, está en el cuarto lugar de la tabla, con 24 puntos, la Liga se ubica quinta con 22 unidades y en sexta posición está San Carlos, con un punto por debajo de los rojinegros.

La Liga tiene un calendario más que exigente y que podría marcar su destino: primero el clásico ante el Deportivo Saprissa, luego recibir a Puntarenas FC y cerrar de visita ante los liberianos.

El juego entre Alajuelense y Saprissa será el domingo a las 5 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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El exdelantero Argenis Fernández, quien defendió los colores de Alajuelense del 2009 al 2013, tocó la gloria con la camisa rojinegra y también vivió momentos pesados en los juegos contra Saprissa. Hoy, el Correcaminos analiza el semestre del equipo de sus amores.

El clásico en números: se disputará el juego número 366 en la historia de estos duelos. Saprissa ga hanado 141, se han empatado 113 y Alajuelense ha ganado 111. Saprissa no derrota a Alajuelense en el Morera Soto desde el 2 de abril del 2023, cuando se dejó la victoria, por marcador 0-2. Para los morados marcaron Luis Javier Paradela y David Guzmán.

Ilusionado

- ¿Qué analiza del presente de la Liga?

Ahorita vive un momento complicado, pero siempre que se le ha exigido a la institución, cuando tiene este tipo de retos sale adelante y un clásico es motivo más que suficiente para motivarse.

Argenis Fernández habla del presente de Alajuelense

No hay más allá, veo un partido bastante abierto y confío en que la Liga se deje la victoria, hay que ganar, independientemente del resultado.

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Argenis Fernández (21) se convirtió en un especialista, a la hora de anotarle a Saprissa. Foto: archivo. (Alonso Te/Alonso Tenorio)

- ¿Cómo define los clásicos?

Estos partidos generan una adrenalina diferente, una forma de expresarse a nivel deportivo de forma diferente, yo lo viví así y para mí, son los partidos más lindos de jugar.

Todo el país está pendiente del juego, se le da mucha importancia a nivel nacional e internacional y si el jugador no se motiva en este partido, no tiene dónde más, los clásicos lo son todo, no hay más allá.

- ¿Sería un fracaso si Alajuelense no avanza a las semiifnales?

Es un tema bastante complicado, hace muchos años tuvimos la oportunidad de ganar un tricampeonato y el torneo siguiente no clasificamos y para un equipo grande va a ser un fracaso no clasificar.

Los equipos que son campeones tienden a fracasar, por un tema de ego de los jugadores, puede que haya conformismo, saber que ya ganaron, que no tienen hambre de triunfos y el jugador de Costra Rica es muy dado a eso, a ese conformismo, y eso le pasa factura a los clubes.

Para Argenis Fernández, Óscar Ramírez debe seguir en el club. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Lo mismo le pasó a Herediano el torneo pasado...

Es una renovación que se hace a los equipos, replantear todo, pero pese a todos los problemas que han tenido en el torneo, Alajuela tiene muchas posibilidades de clasificar, y depende de sí misma.

- El 2011 fue un año muy bueno para usted. ¿Qué recuerda de esos partidos que jugó contra Saprissa?

Sin duda, la semifinal del torneo de Invierno del 2011 marcó a una generación y recuerdo la semifinal en el Morera.

En el partido de ida ganamos 1-0 y en el de vuelta, que era en el Morera, íbamos perdiendo 2-1. Tenía la oportunidad de hacer un gol de media cancha y lo logré, es un gol que recuerdo con mucho cariño.

Además, recuerdo que le hice un gol a Keylor Navas en un clásico (26 de setiembre del 2009, la LDA ganó 3-0) y siempre tuve presente lo que iba a suceder, lo que yo podía aportarle al equipo y siempre estuve a disposición del grupo, trabajando para el grupo, pensando en lo que podía hacer.

Ver los diferentes escenarios, las circunstancias, son juegos de mucha adrenalina y pensando en no cometer errores dentro y fuera de la cancha.

Alajuelense vive un momento complicado en la presente campaña. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

- En el último año se han dado algunas situaciones extra cancha de algunos jugadores liguistas. ¿Qué puede decir usted de la importancia de no perder el enfoque?

El jugador tiene un ego grande y a veces, para algunos jugadores, es difícil de manejar y eso hay que evitarlo, el futbolista debe evitar ponerse por delante del grupo.

Tener claro las facetas dentro de la institución, dejar de figurar fuera de la cancha, ser figura dentro de y ser un ejemplo para los niños.

Hay jugadores que están en un buen momento y no lo entienden, siempre hay que procurar que la personalidad no esté por encima de la institución.

- Hay aficionados que están pidiendo la cabeza de Óscar Ramírez. ¿Comparte el sentir de un sector del liguismo?

Creo que los liguistas seríamos muy malagradecidos, hay que recordar que el Macho es el técnico que le ha dado la mayor cantidad de títulos a la institución. En su primera etapa nos dio cinco campeonatos y el año pasado volvió para darnos otra alegría.

Pese a las dificultades, los cambios que hubo en el club, Óscar ha sido siempre un baluarte importante en el equipo y eso lo tiene claro la dirigencia y me parece que por ahí estoy tranquilo, porque la directiva reconoce lo que Óscar representa para la institución.