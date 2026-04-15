¡Prohibido fallar! El “fantasma” de hace 11 años que persigue a Alajuelense en el cierre del Clausura 2026

A falta de tres fechas para que finalice la fase regular del Clausura 2026, en Alajuelense apuntan a la clasificación y a dejar atrás una estadística que los acompaña desde hace 11 años.

En este momento, los rojinegros están fuera de zona de clasificación, con 22 puntos, dos por debajo del Municipal Liberia, que está en el cuarto puesto, con 24 unidades.

Si la Liga quiere llegar a la segunda fase del campeonato, deberá hacer la tarea ante Saprissa (domingo 19 de abril), Puntarenas FC (jueves 23 de abril) y cerrar precisamente ante los aurinegros, el domingo 26 de abril.

Alajuelense sigue en la lucha por meterse a los primeros lugares de la tabla. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

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Y es que la última vez que la Liga clasificó en el cuarto lugar, por torneo local, desde que se implementó el sistema de torneos cortos fue en el Verano 2015. En esa ocasión, incluso llegó a la final luego de vencer a Saprissa, pero no pudo dejarse el campeonato que ganó el Club Sport Herediano, obteniendo el título 24 de su historia.

En la historia reciente, los leones se ubicaron en los primeros lugares de la tabla, pero tampoco pudieron dejarse la corona, a excepción del torneo de Apertura 2025, en donde consiguieron la copa número 31.

En el 2015, Alajuelense, con Óscar Ramírez en el banquillo intentó clasificar a semifinales, pero no lo logró. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

“Le ha costado mucho”

El exvolante Pablo Gabas, quien defendía los colores del equipo rojinegro para ese entonces,destacó que a Alajuelense el torneo le ha costado por algunas razones puntuales y dijo cómo vería él si los liguistas no logran el objetivo.

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“El hecho de clasificar de cuarto es aceptar las mismas condiciones que los demás equipos. Hoy porque se juega la final, pero en aquel entonces era un poco diferente.

“Me parece que la idea de Alajuelense es entrar y competir, este torneo le ha costado mucho, por un tema de lesiones, y me parece que los refuerzos a los que apuntó no han logrado compenetrarse mejor a la idea de Óscar.

“Siento que, si no se clasifica, más allá de llamarlo fracaso, siento que sería frustrante para el equipo, y por eso hay que encarar estos partidos con alta intensidad, porque es claro que no se querrán quedar afuera”, afirmó.

Alajuelense protagonizó la final del Verano 2015 ante Herediano y al final, los florenses consiguieron el título. Foto: Mayela López. (Mayela López)

El exvolante Juan Gabriel Guzmán, quien ganó varios títulos con los rojinegros, confía en que los liguistas puedan volver a los primeros puestos, al cierre de la fecha 22.

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“Nosotros conseguimos un tricampeonato y luego perdimos el título siguiente, pero hay que ver que ahora los torneos son más cortos. Además, hay partidos internacionales y hay una recarga, parece mentira, pero todo esto puede influir.

“En este momento, hay varios equipos que pueden clasificar, y no sé si sería un fracaso, que no se pueda clasificar, pero faltan fechas y aún la Liga se puede meter en esos primeros lugares”, afirmó.