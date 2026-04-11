John Paul Ruiz revive su carrera tras salir de Alajuelense y fija su mente en Saprissa

El lateral John Paul Ruiz comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva con el Municipal Liberia, club que le abrió las puertas para el Clausura 2026 y en donde poco a poco recupera protagonismo, tras un complicado paso por Alajuelense.

Ruiz, de 21 años, conversó con La Teja y reconoció que su llegada al conjunto aurinegro tenía un objetivo claro: volver a competir. Al finalizar el torneo anterior, mientras defendía la camiseta de Alajuelense, perdió protagonismo; no tenía los minutos que deseaba.

El jugador agradece este cambio, porque ha contado con el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico, se siente respaldado y, además, tiene un nuevo motor que lo impulsa para seguir adelante: su hija Maripau, que nació hace un mes.

John Paul Ruiz saltó por un balón aéreo, el lateral de Liberia buscó imponerse por zona izquierda. (Andrey Chinchi/Andrey Chinchilla)

John Paul jugará contra Saprissa, este domingo, a las 3 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa.

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Renacer

- ¿Cómo resume esta experiencia en el Municipal Liberia?

Me siento muy bien, creo que me he ganado la confianza del grupo, del profe. Gracias a Dios estoy consiguiendo lo que quiero, ganar minutos, tener oportunidad y, por dicha, se me está dando.

En la Liga no tenía regularidad, estaba fuera de ritmo y no podía competir, era muy difícil, y llegué a Liberia con la ilusión de jugar, de retomar mi ritmo. Vine aquí con esa ilusión de retomar ritmo, de volver a jugar

- Para mantenerse en el cuarto lugar, dependen de sí mismos y sacar la victoria ante Saprissa, este domingo..

El partido ante San Carlos fue muy duro, pero la verdad es que ningún juego se gana así de fácil, hay que trabajar en la cancha, estar concentrados los 90 minutos y por dicha, el lunes logramos mantener la calma.

John Paul Ruiz cuenta con el apoyo del técnico José Saturnino Cardozo. Foto. prensa ML. (Foto. prensa ML. /Foto. prensa ML.)

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En ese partido definimos bien, nos ayudó a meternos en zona de clasificación y sé que el juego contra Saprissa será difícil. Saprissa en su casa es un rival bastante fuerte, pero iremos con la idea de hacer un buen juego y traernos los tres puntos.

- ¿Cuánto le sabe el gol que le anotó a San Carlos?

La verdad, andaba buscándolo hace ratillo y, por dicha, se dio. Un buen pase de Christian Reyes y pude agarrar la bola, con la fe de que podía hacerlo. Eso es parte de lo que quiero, volver poco a poco; siento que este es un resurgir en mi carrera y en esto me ha ayudado mi familia, que me sostiene.

- ¿Y cómo visualiza el cierre del equipo?

Sabemos que se vienen finales, lo tenemos muy claro en el camerino. Ahora lo que nos queda es trabajar, fuerte. En mi caso, prepararme bien para estos partidos, ya que no podemos tropezar; de nosotros depende mantenernos en donde estamos.

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Hay que tener calma; nos quedan partidos importantes en casa y de visita (Saprissa, Cartaginés, Sporting FC y Alajuelense); son juegos clave y hay que tener la cabeza fría.

John Paul Ruiz vivió un momento complicado, cuando jugaba en Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿Cómo lo han apoyado, sobre todo en los momentos difíciles?

Todas las personas que están cerca de uno son importantes; a veces pasamos situaciones fuera de la cancha y ellos están ahí, en las buenas y las malas.

Estoy muy agradecido por la ayuda de mi mamá y mis hermanos y de mi pareja Haschel, porque en cada partido me dan las fuerzas para seguir, me impulsan para hacer bien las cosas.

Además, estoy muy feliz porque hace un mes tuve una bebé, se llama Maripau y pude dedicarle el gol. Mi familia estaba en el estadio.

- John Paul, a nivel personal, ¿qué planes tiene?

Sé que estoy joven, tengo 21 años y quiero retomar mis estudios. Hace unos meses me puse a pensar en lo importante que es y quiero volver a las aulas, a terminar primero el colegio, porque sé que el fútbol es una carrera que no te dura toda la vida y de un momento a otro uno se puede quedar fuera de la cancha.

Me salí del colegio precisamente por el fútbol, y quiero volver; me gustaría tener un título, es importante para mí.