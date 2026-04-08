El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, revela el secreto de la joya manuda que hoy amarga a los erizos

Liberia llenó de goles a San Carlos y sacó a Alajuelense de los puestos de clasificación. Entre los anotadores del compromiso que puso en aprietos a la Liga está la actual ficha manuda John Paul Ruiz, quien está a préstamo con los pamperos.

El lateral izquierdo del conjunto liberiano, a los 59 minutos de juego, fue el encargado de anotar el cuarto gol de los cinco en el Edgardo Baltodano. Además de hacer un gran juego, algo que generó los elogios del técnico guaraní José Saturnino Cardozo, quien recalcó el valor del jugador que sigue siendo ficha del campeón nacional.

Saturnino Cardozo llenó de elogios a John Paul Ruiz (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Cuando trajimos a Ruiz, yo hablé con él. Se ganó la confianza a partir del esfuerzo en los entrenamientos; está convencido de que tiene que levantar su nivel porque es un jugador muy importante para el grupo. Por eso la Liga se fijó en él y lo llevó. Nosotros sabíamos su potencial: un jugador rápido que cuando llega arriba te hace mucho daño”, afirmó Cardozo en conferencia de prensa.

LEA MÁS: Alajuelense recibe una buena noticia en medio del mal momento en el campeonato nacional

El lateral liberiano ya se había enfrentado a los rojinegros en la primera fecha de este campeonato en el Morera Soto y, tras dar un buen partido, comentó que su meta es regresar al equipo erizo.

John Paul Ruiz anotó en la victoria de Liberia sobre San Carlos que dejó fuera de puestos de clasificación a la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Vengo a ayudar al equipo y a seguir trabajando para estar donde yo quiero, que es en la Liga. Quiero jugar y ser alguien en la Liga; voy a poner el máximo para volver en seis meses”, confesó Ruiz.

LEA MÁS: Un furioso Paté Centeno montó un show en la conferencia de prensa tras goleada en Liberia

“Yo me propongo en seis meses estar aquí de vuelta, quiero agarrar ritmo, confianza, ser ese de antes que era en la cancha”, aseguró en enero sobre volver a Alajuela.

John Paul y Liberia se alistan ahora para visitar el Ricardo Saprissa el próximo domingo en búsqueda de aferrarse a ese cuarto lugar que provocaría que el actual dueño de su ficha se quede fuera de semifinales.