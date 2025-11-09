Deportes

John Paul Ruiz reveló una de las noticias más importantes de su vida

El jugador de Alajuelense, John Paul Ruiz, compartió con emoción que pronto se convertirá en padre de una niña

Por Eduardo Rodríguez

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, John Paul Ruiz, dio a conocer una de las noticias más importantes de su vida, ya que pronto será padre.

El lateral rojinegro fue involucrado, un mes atrás, en una grave polémica junto a otros compañeros del equipo, en un tema de exceso de licor y una pelea callejera, sin embargo, pese a ser sancionado por su equipo, y perderse varios juegos, el futbolista recibe una noticia más que relevante durante este difícil momento.

John Paul Ruiz será padre de una niña. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por medio de su perfil de Instagram, el lateral liguista dio a conocer la noticia en la que de paso, reveló que esperan una niña.

En La Teja le deseamos los mejores éxitos a él y a la mamá, así como a la bebé que viene en camino. Esta noticia estamos seguros de que le ayudará como motivación para seguir creciendo como futbolista y como persona.

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

