John Paul Ruiz reveló una de las noticias más importantes de su vida

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, John Paul Ruiz, dio a conocer una de las noticias más importantes de su vida, ya que pronto será padre.

El lateral rojinegro fue involucrado, un mes atrás, en una grave polémica junto a otros compañeros del equipo, en un tema de exceso de licor y una pelea callejera, sin embargo, pese a ser sancionado por su equipo, y perderse varios juegos, el futbolista recibe una noticia más que relevante durante este difícil momento.

John Paul Ruiz será padre de una niña. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por medio de su perfil de Instagram, el lateral liguista dio a conocer la noticia en la que de paso, reveló que esperan una niña.

En La Teja le deseamos los mejores éxitos a él y a la mamá, así como a la bebé que viene en camino. Esta noticia estamos seguros de que le ayudará como motivación para seguir creciendo como futbolista y como persona.