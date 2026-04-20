En Saprissa explotaron por una falta de Tomás Rodríguez cuando iba solo de cara a gol, ¿Estuvo bien marcada?

En los minutos finales de la primera mitad y con el marcador de 1-1, en Saprissa se mostraron muy molestos por una falta de Tomás Rodríguez sobre Rashir Parkins cuando el delantero canalero se iba solo hacia el marco.

Tomás Rodríguez cometió una falta previa a una jugada peligrosa a favor de los morados (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El juez central la señaló de inmediato, lo que provocó que Mariano Torres se fuera con amarilla de tanto reclamar.

Para el capitán morado, la acción no debió interrumpirse ya que su compañero se perfilaba de cara al gol, pero el réferi interpretó una infracción por una carga sobre el volante manudo.

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El exárbitro Henry Bejarano fue claro en decir que no era falta: “Eso fue hombro con hombro”, dijo el exsilbatero sobre la jugada que pudo ser muy peligrosa a favor de los visitantes.