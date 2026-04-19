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¿Hubo falta previa en el gol de Saprissa? Exárbitro lo deja claro

Saprissa se adelantó con gol de Kendall Waston pero los manudos pidieron falta previa

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Por Henry Bejarano Matarrita

Saprissa se puso adelante en el marcador en el clásico disputado en Alajuela con un gol de Kendall Waston a pelota parada.

En un tiro de esquina, el defensa ganó la pelota y la colgó al otro poste del arquero Ortega; sin embargo, previo al remate, Fernando Piñar estaba ya en el suelo.

Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Waston marcó el primer gol del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El analista Henry Bejarano dejó clara su postura sobre si el gol debió o no valer, ya que en Alajuelense pedían infracción de Kendall sobre el lateral.

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“El gol es válido, nunca hay falta”, sentenció el exárbitro nacional sobre la jugada del gol morado en el Morera Soto.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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