¿Hubo falta previa en el gol de Saprissa? Exárbitro lo deja claro

Saprissa se puso adelante en el marcador en el clásico disputado en Alajuela con un gol de Kendall Waston a pelota parada.

En un tiro de esquina, el defensa ganó la pelota y la colgó al otro poste del arquero Ortega; sin embargo, previo al remate, Fernando Piñar estaba ya en el suelo.

Waston marcó el primer gol del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El analista Henry Bejarano dejó clara su postura sobre si el gol debió o no valer, ya que en Alajuelense pedían infracción de Kendall sobre el lateral.

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“El gol es válido, nunca hay falta”, sentenció el exárbitro nacional sobre la jugada del gol morado en el Morera Soto.